 Laxalt ile ilgileniyorlar – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Laxalt ile ilgileniyorlar

    Laxalt ile ilgileniyorlar
    TMW'nin haberine göre , 'ı kadrosuna katmayı düşünüyor. İtalyan basınında yer alan haberlerde Aslan'ın İtalyan pazarına açıldığı ve Genoa'da forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla görüştüğü bildirildi.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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