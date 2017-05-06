Laxalt ile ilgileniyorlar
TMW'nin haberine göre Galatasaray, Diego Laxalt'ı kadrosuna katmayı düşünüyor. İtalyan basınında yer alan haberlerde Aslan'ın İtalyan pazarına açıldığı ve Genoa'da forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla görüştüğü bildirildi.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
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