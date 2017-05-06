Igor Tudor’un hedefi 5’te 15
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor kalan 5 maçta 5 galibiyet alabileceklerini inanıyor. Talebelerinin Bursaspor karşısında gösterdiği performansından çok memnun olan Hırvat teknik direktör, her maçta bu şekilde istekli oynamaları halinde yenemeyecekleri takım olmadığının altını çizdi. 15 puanını tamamına talip olduklarını söyledi.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
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