 Igor Tudor’un hedefi 5’te 15 – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    ’un hedefi 5’te 15

    Igor Tudor’un hedefi 5’te 15
    Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor kalan 5 maçta 5 galibiyet alabileceklerini inanıyor. Talebelerinin Bursaspor karşısında gösterdiği performansından çok memnun olan Hırvat teknik direktör, her maçta bu şekilde istekli oynamaları halinde yenemeyecekleri takım olmadığının altını çizdi. 15 puanını tamamına talip olduklarını söyledi.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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