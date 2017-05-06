Igor Tudor, Bruma'yı 18. dakikada değiştirdi!
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un Türk Telekom Arena'daki Kasımpaşa maçında 18. dakikada sakatlık sorunu olmayan Bruma'yı oyundan çıkarması soru işareti yarattı
Yedeklerde ise Cenk, Eren, Linnes, Semih, Rodrigues, Josue, Nigel De Jong bulunuyor.
Tudor Bruma'yı neden çıkarttı?
Galatasaray'da 18. dakikada Bruma'nın kenara alınması herkesi şaşırttı. Portekizli oyuncu, 20 dakika dolmadan yerini Garry Rodrigues'e bıraktı. Edinilen bilgiye göre oyundan çıkan Bruma'nın sakatlığı bulunmuyor. Igor Tudor'un genç oyuncuyu taktiksel nedenlerle oyundan çıkardığı düşünülüyor. Bruma, geçen hafta oynanan Bursaspor maçında attığı 2 golle yıldızlaşmıştı.
Sneijder ve Podolski'ye sinirlendi ve...
Yayıncı kuruluş beINsports'ta maçı yorumlayan eski futbolcu Necati Ateş'in aktardığı bilgiye göre, maç içersinde Sneijder ve Podolski'ye bir pozisyon sonrası serzenişte bulunan Bruma hemen ardından oyundan çıkarıldı. Sarı-kırmızılılar, Bruma'nın oyundan çıkmasından 7 dakika sonra kalesinde golü görerek devre arasına 1-0 yenik durumda girdi.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:58
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Yorum
Ahmet22 Almanya Utanmiyormusun FB Kardes oynadiginiz rezil Futbollan bir Sampiyonluktan bahis ediyorsun.Utanmaniz gerekirken hak etmediginizi Bekliyorsunuz.
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Yorum
Mahmut Ersun hoca sağolsun... bu gün onun eseri. oturup izlesin maçı akşam..
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Toplam 1
Yorum
Ahmet22 Almanya Yaziklar olsun bu TFF una BJK den Ceza ala ala gözleri doymadi.Bu TFF neden UEFA da Türk Takimlarini Koruyamiyor?Zavalli bunlar !
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