 Igor Tudor, Bruma'yı 18. dakikada değiştirdi! – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    , 'yı 18. dakikada değiştirdi!

    <a href="/index/igor-tudor?id=70ce7a4b-8f5d-422c-b459-9b3f511451b0" class="" rel="tag">Igor Tudor</a>, <a href="/index/bruma?id=99d2755e-e15a-4228-9b96-64b4eb0b3484" class="" rel="tag">Bruma</a>'yı 18. dakikada değiştirdi!

    Galatasaray Teknik Direktörü 'un Türk Telekom Arena'daki Kasımpaşa maçında 18. dakikada sakatlık sorunu olmayan 'yı oyundan çıkarması soru işareti yarattı

    Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. TT Arena'da seyircisiz oynanacak mücadelede Teknik Direktör , geçtiğimiz deplasmanda Bursaspor'u 5-0 mağlup eden kadroyu değiştirmedi. Karşılaşmaya sarı-kırmızılılar; Muslera, Sabri, Ahmet Çalık, Hakan Balta, Carole, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Yasin, , Sneijder ve Podolski ile başlayacak.
    Yedeklerde ise Cenk, Eren, Linnes, Semih, Rodrigues, Josue, Nigel De Jong bulunuyor.

    Tudor Bruma'yı neden çıkarttı?
    Galatasaray'da 18. dakikada 'nın kenara alınması herkesi şaşırttı. Portekizli oyuncu, 20 dakika dolmadan yerini Garry Rodrigues'e bıraktı. Edinilen bilgiye göre oyundan çıkan Bruma'nın sakatlığı bulunmuyor. Igor Tudor'un genç oyuncuyu taktiksel nedenlerle oyundan çıkardığı düşünülüyor. Bruma, geçen hafta oynanan Bursaspor maçında attığı 2 golle yıldızlaşmıştı.


    Sneijder ve Podolski'ye sinirlendi ve...
    Yayıncı kuruluş beINsports'ta maçı yorumlayan eski futbolcu Necati Ateş'in aktardığı bilgiye göre, maç içersinde Sneijder ve Podolski'ye bir pozisyon sonrası serzenişte bulunan Bruma hemen ardından oyundan çıkarıldı. Sarı-kırmızılılar, Bruma'nın oyundan çıkmasından 7 dakika sonra kalesinde golü görerek devre arasına 1-0 yenik durumda girdi.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:58
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