G.Saray'da Özgür Yankaya tepkisi
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, seyircisiz maçta sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.
Türk Telekom Arena'daki seyircisiz maçta konuk takım Kasımpaşa ilk yarıyı 25. dakikada Andre Castro'nun golüyle 1-0 önde kaparken, maçın hakemi Özgür Yankaya'nın ikinci 45 dakikadaki kararları maça damga vurdu.
TOLGA CİĞERCİ KIZARDI!
Sarı-kırmızılılar, 59. dakikada Tolga Ciğerci'nin ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla mücadelede 10 kişi kaldı. Orta alanda David Pavelka'ya kayarak arkadan yaptığı müdahale sonrasında Tolga Ciğerci 2. sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
PENALTI İTİRAZI
Sarı-kırmızılılar 62. dakikada penaltı itirazında bulundu. Sağ kanattan Sneijder'in kullandığı serbest vuruşta Garry Rodrigues'in kafa vuruşunda top Kasımpaşa savunmasının eline çarptı. Galatasaraylı futbolcular penaltı diye hakeme itirazda bulunurken Özgür Yankaya devam dedi. Pozisyonun devamında Kasımpaşa yakaladığı kontra atakta Turgut Doğan Şahin'le golü buldu ve farkı 2'ye çıkardı.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:49
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Yorum
Ahmet22 Almanya Utanmiyormusun FB Kardes oynadiginiz rezil Futbollan bir Sampiyonluktan bahis ediyorsun.Utanmaniz gerekirken hak etmediginizi Bekliyorsunuz.
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Yorum
Mahmut Ersun hoca sağolsun... bu gün onun eseri. oturup izlesin maçı akşam..
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Toplam 1
Yorum
Ahmet22 Almanya Yaziklar olsun bu TFF una BJK den Ceza ala ala gözleri doymadi.Bu TFF neden UEFA da Türk Takimlarini Koruyamiyor?Zavalli bunlar !
G.Saray'da Özgür Yankaya tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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