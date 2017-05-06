Gençlere taş çıkarttı!
Galatasaray'ın tel tel döküldüğü Kasımpaşa maçında en çok koşan isim Wesley Sneijder oldu.
Fenerbahçe ve Bursaspor maçında üstün performans göstermesine rağmen Kasımpaşa karşısında tel tel dökülen Galatasaray'da koşu mesafeleri belli oldu.
Sarı-kırmızılı takımda sahanın en çok koşan isimlerinin başında 32 yaşındaki futbolcu Wesley Sneijder geldi. Hollandalı yıldızı 11,26 kilometre koşarak diğer takım arkadaşlarını solladı.
Takımın en çok koşan ikinci futbolcusu ise 11,24 kilometre ile Selçuk İnan oldu. Sabri Sarıoğlu 11,2 km, Yasin Öztekin 10,45 km, Hakan Balta ise 10,24 km ile diğer takım arkadaşlarını izlediler.
Wesley Sneijder 90+1'de müthiş bir vuruşla sarı-kırmızılıların tek golünü atan isimdi.
Sarı-kırmızılı takımda sahanın en çok koşan isimlerinin başında 32 yaşındaki futbolcu Wesley Sneijder geldi. Hollandalı yıldızı 11,26 kilometre koşarak diğer takım arkadaşlarını solladı.
Takımın en çok koşan ikinci futbolcusu ise 11,24 kilometre ile Selçuk İnan oldu. Sabri Sarıoğlu 11,2 km, Yasin Öztekin 10,45 km, Hakan Balta ise 10,24 km ile diğer takım arkadaşlarını izlediler.
Wesley Sneijder 90+1'de müthiş bir vuruşla sarı-kırmızılıların tek golünü atan isimdi.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:08
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''5 sene daha uzatacağız''
Toplam 1
Yorum
SERKAN Kulüp Başkanı na istediğin gibi yönet transfer paraları sözleşmeler geniş detaylı araştırmaz isen alt yapı boşver her yıl 20 sözleşme yazık
- Igor Tudor, Bruma'yı 18. dakikada değiştirdi!
Toplam 13
Yorum
aslan Tudor defol git.
- Igor Tudor, Bruma'yı 18. dakikada değiştirdi!
Toplam 13
Yorum
GSli1905 Kasimpasayi simdiden kutlarim,Baskanida Sutlarim !!!!!
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