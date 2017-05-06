 Gençlere taş çıkarttı! – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Gençlere taş çıkarttı!

    Gençlere taş çıkarttı!

    'ın tel tel döküldüğü Kasımpaşa maçında en çok koşan isim oldu.

    Fenerbahçe ve Bursaspor maçında üstün performans göstermesine rağmen Kasımpaşa karşısında tel tel dökülen 'da koşu mesafeleri belli oldu.

    Sarı-kırmızılı takımda sahanın en çok koşan isimlerinin başında 32 yaşındaki futbolcu geldi. Hollandalı yıldızı 11,26 kilometre koşarak diğer takım arkadaşlarını solladı.

    Takımın en çok koşan ikinci futbolcusu ise 11,24 kilometre ile Selçuk İnan oldu. Sabri Sarıoğlu 11,2 km, Yasin Öztekin 10,45 km, Hakan Balta ise 10,24 km ile diğer takım arkadaşlarını izlediler.

    90+1'de müthiş bir vuruşla sarı-kırmızılıların tek golünü atan isimdi.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:08
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