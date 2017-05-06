 ''Gel kurtar artık bizi!" – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    ''Gel kurtar artık bizi!"

    ''Gel kurtar artık bizi!"

    taraftarının sevilen isimlerinden biri olan , Kasımpaşa yenilgisi sonrası sosyal medya hesabından Abdürrahim Albayrak ile olan bir fotoğrafını paylaştı ve altına da "Abdürrahim abi gel kurtar artık bizi" mesajını ekledi.

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sezon oldukça istikrarsız bir görüntü çizen sarı kırmızılılar, bir türlü istediği ivmeye ulaşamadı.

    Son yenilgi sonrası tepki gösteren isimlerden biri de şu an Palemiras'ta futbol yaşantısını sürdüren Brezilyalı orta saha oyuncusu 'ydu.

    Instagram hesabından maç sonrası paylaşımda bulunan taraftarın sevgilisi haline gelen Melo, Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak ile bir fotoğrafını paylaştı ve altına "Abdürrahim abi gel kurtar artık bizi" notunu ekledi.

    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:04
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