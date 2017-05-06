''Gel kurtar artık bizi!"
Galatasaray taraftarının sevilen isimlerinden biri olan Felipe Melo, Kasımpaşa yenilgisi sonrası sosyal medya hesabından Abdürrahim Albayrak ile olan bir fotoğrafını paylaştı ve altına da "Abdürrahim abi gel kurtar artık bizi" mesajını ekledi.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sezon oldukça istikrarsız bir görüntü çizen sarı kırmızılılar, bir türlü istediği ivmeye ulaşamadı.
Son yenilgi sonrası tepki gösteren isimlerden biri de şu an Palemiras'ta futbol yaşantısını sürdüren Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Melo'ydu.
Instagram hesabından maç sonrası paylaşımda bulunan taraftarın sevgilisi haline gelen Melo, Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak ile bir fotoğrafını paylaştı ve altına "Abdürrahim abi gel kurtar artık bizi" notunu ekledi.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:04
- ''5 sene daha uzatacağız''
Toplam 1
Yorum
SERKAN Kulüp Başkanı na istediğin gibi yönet transfer paraları sözleşmeler geniş detaylı araştırmaz isen alt yapı boşver her yıl 20 sözleşme yazık
- Igor Tudor, Bruma'yı 18. dakikada değiştirdi!
Toplam 13
Yorum
aslan Tudor defol git.
- Igor Tudor, Bruma'yı 18. dakikada değiştirdi!
Toplam 13
Yorum
GSli1905 Kasimpasayi simdiden kutlarim,Baskanida Sutlarim !!!!!
''Gel kurtar artık bizi!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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