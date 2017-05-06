Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sezon oldukça istikrarsız bir görüntü çizen sarı kırmızılılar, bir türlü istediği ivmeye ulaşamadı.

Son yenilgi sonrası tepki gösteren isimlerden biri de şu an Palemiras'ta futbol yaşantısını sürdüren Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Melo'ydu.

Instagram hesabından maç sonrası paylaşımda bulunan taraftarın sevgilisi haline gelen Melo, Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdürrahim Albayrak ile bir fotoğrafını paylaştı ve altına "Abdürrahim abi gel kurtar artık bizi" notunu ekledi.



