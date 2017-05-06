Galatasaray’da sakatlık şoku
Galatasaray Odeabank'ta Sinan Güler, Erick McCollum, Tibor Pleiss ve Alex Tyus sakatlığı nedeniyle Anadolu Efes mücadelesinde forma giyemeyecek.
Galatasaray resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımızın Spor Toto Basketbol Süper Ligi 29. hafta karşılaşmasında yarın oynayacağı Anadolu Efes mücadelesinde takım kaptanımız Sinan Güler, Tibor Pleiss, Alex Tyus ve Errick McCollum sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecektir. Dört oyuncumuzun da tedavilerine devam ediliyor."
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:35
- ''Evet Çinlilere satılsın''
Toplam 15
Yorum
... satilmasi lazim cünkü bir kulübün sahibi oldumu basarisizlikta isterse yönetimi kovar. böyle yöneticilerin üstünde iyi olmak icin baski olur
- Balkan harekatı!
Toplam 3
Yorum
tsahmet07 sözleşmesi bitecek birsürü kaliteli adam var bonservis paraları lüks gelir tosic ghezzal chopou moting yaya toure vucinic torres honda var
- ''Evet Çinlilere satılsın''
Toplam 15
Yorum
GSfan Dernek sistemi çağdışı. Kulüpler sahip sistemine geçmeli. Çinli, katarlı, amerikalı farketmez kulübü sahibi olsa çerçöp adam kapıdan giremez
Galatasaray’da sakatlık şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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