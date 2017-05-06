''Evet Çinlilere satılsın''
Galatasaray’da ana gündem Çin’in en zengin 43. iş adamı olan Zhu Xingliang’ın kulübü satın almayı düşünmesi. Kulüp üyeleri aksini düşünüyor ancak taraftarın yüzde 69’u “satılsın” görüşünde birleşti.
Cimbom'da başkan Dursun Özbek'in Çin'in en zengin 43. iş adamı Zhu Xingliang'ın kulübü satın almak istemesiyle ilgili girişimini duyurması kısa sürede sarı-kırmızılı camianın 1 numaralı gündem maddesi oldu. Kulüp üyeleri buna büyük çoğunluğuyla karşı çıkarken taraftarlar ise aksi görüşte... Galatasaraylıların twitter'da yoğun ilgi gösterdiği Aslan Statistic sitesi takipçilerine "Galatasaray, Çinli iş adamı Zhu Xingliang'a satılmalı mı?" sorusunu yöneltti. Ankete katılan binlerce taraftardan yüzde 69'u "Evet satılsın", yüzde 31'i ise "Hayır satılmasın" şıkkını işaretledi.
KATARLILAR ARAŞTIRIYOR
Çinli iş adamından sonra Katarlıların da Galatasaray'ın peşinde olduğu iddia ediliyor. Katarlı bir grup yatırımcının, sarıkırmızılı kulübün hisseleri ile ilgilendiği devlet televizyonunda haber olarak duyuruldu.
KATARLILAR ARAŞTIRIYOR
Çinli iş adamından sonra Katarlıların da Galatasaray'ın peşinde olduğu iddia ediliyor. Katarlı bir grup yatırımcının, sarıkırmızılı kulübün hisseleri ile ilgilendiği devlet televizyonunda haber olarak duyuruldu.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
''Evet Çinlilere satılsın'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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