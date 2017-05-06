 Dursun Özbek soyunma odasını bastı – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    soyunma odasını bastı

    Dursun Özbek soyunma odasını bastı

    Galatasaray Kulübü Başkanı , 3-1'lik Kasımpaşa yenilgisinin ardından takımının soyunma odasına gitti.

    Galatasaray Kulübü Başkanı , Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 3-1 yenildikleri maçın ardından soyunma odasına indi.

    Dursun Özbek ve kulüp başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin, Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından soyunma odasının yolunu tuttu.

    Üzgün olduğu görünen Özbek ile Sezgin, soyunma odasında teknik direktör Igor Tudor ve futbolcularla yaklaşık bir saatlik görüşme yaptı.

    TUDOR'U İSTİFA KARARINDAN ÇEVİRDİ
    Başkan Dursun Özbek'in soyunma odasına yaptığı sürpriz 'ziyaretin' detayları da ortaya çıkmaya başladı. Maçtan sonra kurmaylarından Tudor'un istifa etme kararı aldığını öğrenen başkanın, Hırvat hocayı kararından vazgeçirmek için soyunma odasına indiği belirtildi.

    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:16
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