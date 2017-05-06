Dursun Özbek soyunma odasını bastı
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 3-1'lik Kasımpaşa yenilgisinin ardından takımının soyunma odasına gitti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 3-1 yenildikleri maçın ardından soyunma odasına indi.
Dursun Özbek ve kulüp başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin, Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından soyunma odasının yolunu tuttu.
Üzgün olduğu görünen Özbek ile Sezgin, soyunma odasında teknik direktör Igor Tudor ve futbolcularla yaklaşık bir saatlik görüşme yaptı.
TUDOR'U İSTİFA KARARINDAN ÇEVİRDİ
Başkan Dursun Özbek'in soyunma odasına yaptığı sürpriz 'ziyaretin' detayları da ortaya çıkmaya başladı. Maçtan sonra kurmaylarından Tudor'un istifa etme kararı aldığını öğrenen başkanın, Hırvat hocayı kararından vazgeçirmek için soyunma odasına indiği belirtildi.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:16
- Dursun Özbek soyunma odasını bastı
Toplam 5
Yorum
Özgür Bastın ne oldu saçma sapan futbolculara kapı gibi kontrat yapmışsın bassan ne olacak adam oynamadan 2-3 milyon euro alır oturur evinde
- Galatasaray Arena'da dağıldı
Toplam 14
Yorum
Özgür Bu hafta surekli yazdım akhisarda bu bursa ya 5 attı kimse aldanmasın tudor hoca falan değil yönetimde iyi yönetici değil istifa edin gidin
- Galatasaray Arena'da dağıldı
Toplam 14
Yorum
niyazi selçuktn sabridn yasindn sneijderdn kurtuln futbol cahili taraftr tolga kırmızı görse nolur görmese ne olur bu futbolla ne izlediniz siz ne
Dursun Özbek soyunma odasını bastı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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