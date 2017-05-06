Cimbom Balotelli için vites artırdı
Sarı-kırmızılılar ‘çılgın çocuk’ Balotelli’nin transferinde sona yaklaştı. Fransız basını, 26 yaşındaki süper forvetin önümüzdeki sezon büyük ihtimalle Galatasaray forması giyeceğini yazdı.
Yönetim kötü geçen 2 sezonun ardından camiayı heyecanlandıracak., taraftarı tribüne çekecek hamleyi yapmaya hazırlanıyor: Mario Balotelli... Galatasaray cephesi 2 yılda uğraştığı birçok büyük transferi bitiremediği için Balo adını fazla paylaşmıyor ancak Fransızlar, sarı-kırmızılıların İtalyan yıldızın İstanbul'a koştuğunu yazıyor. Le10sport'un haberine göre Nice'in Balotelli'yi takımda tutma umutları her geçen gün azalıyor. Sebebi ise G.Saray'ın bu oyuncuya müthiş teklifler sunması.
'SENEYE BURADA OLMAZ'
Fransız Le10sport haberini "Nice'in Balotelli ümitleri tükenmek üzere... Galatasaray bu transfer için vites artırdı. Nice'in onunla devam etmesi artık çok zor görünüyor. Seneye burada olmaz" ifadeleriyle detaylandırdı. Nice formasıyla bu sezon ligde 21 maça çıkan Balotelli 14 kez fileleri sarsarken 1 de asist yaptı. Ancak hırçınlığı bir kez daha sahaya yansıdı. Tam 6 kez sarı kart görürken 3 kez de kırmızı kartla oyundan atıldı.
MANCİNİ: DOĞRU YAŞASA CRİSTİANO RONALDO OLURDU
Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini, Manchester City'den öğrencisi olan Mario Balotelli hakkında konuştu. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isim için İtalyan çalıştırıcı "Balotelli'yi ilk gördüğümde Ronaldo seviyesine ulaşabilecek potansiyele sahipti. Şu an o noktada değilse kendi hatasıdır. Daha çok çalışsa ve daha düzgün yaşasa o potansiyeliyle sayılı yıldızlardan biri olurdu" dedi. Mancini, Balo'nun 26 yaşında olduğunu hatırlatıp hala gelişebileceğini söyledi.
SNEİJDER VE DE JONG İLE YAKIN ARKADAŞ
Mario Balotelli'yi Galatasaray'da oynamaya para kadar ikna edecek olan bir başka faktör de eski takım arkadaşları Wesley Sneijder ve Nigel de Jong'un da İstanbul'da olması. İki isim, İtalyan futbolcunun gelmesi için devrede.
CİMBOM'UN B PLANI GYAN
Dursun Özbek, Mario Balotelli için büyük uğraş veriyor. Ancak alternatifli çalışmayı da ihmal etmiyor. İtalyan yıldızda yaşanacak olası pürüze karşılık Asamoah Gyan da gündeme alındı. 31 yaşındaki Ganalı ile dirsek teması sürüyor. Shanghai'ın Al Ahli'ye kiraladığı başarılı forvet için Aslan'ın en büyük avantajı Gyan'ın Avrupa'ya dönmek istemesi.
'SENEYE BURADA OLMAZ'
Fransız Le10sport haberini "Nice'in Balotelli ümitleri tükenmek üzere... Galatasaray bu transfer için vites artırdı. Nice'in onunla devam etmesi artık çok zor görünüyor. Seneye burada olmaz" ifadeleriyle detaylandırdı. Nice formasıyla bu sezon ligde 21 maça çıkan Balotelli 14 kez fileleri sarsarken 1 de asist yaptı. Ancak hırçınlığı bir kez daha sahaya yansıdı. Tam 6 kez sarı kart görürken 3 kez de kırmızı kartla oyundan atıldı.
MANCİNİ: DOĞRU YAŞASA CRİSTİANO RONALDO OLURDU
Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini, Manchester City'den öğrencisi olan Mario Balotelli hakkında konuştu. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isim için İtalyan çalıştırıcı "Balotelli'yi ilk gördüğümde Ronaldo seviyesine ulaşabilecek potansiyele sahipti. Şu an o noktada değilse kendi hatasıdır. Daha çok çalışsa ve daha düzgün yaşasa o potansiyeliyle sayılı yıldızlardan biri olurdu" dedi. Mancini, Balo'nun 26 yaşında olduğunu hatırlatıp hala gelişebileceğini söyledi.
SNEİJDER VE DE JONG İLE YAKIN ARKADAŞ
Mario Balotelli'yi Galatasaray'da oynamaya para kadar ikna edecek olan bir başka faktör de eski takım arkadaşları Wesley Sneijder ve Nigel de Jong'un da İstanbul'da olması. İki isim, İtalyan futbolcunun gelmesi için devrede.
CİMBOM'UN B PLANI GYAN
Dursun Özbek, Mario Balotelli için büyük uğraş veriyor. Ancak alternatifli çalışmayı da ihmal etmiyor. İtalyan yıldızda yaşanacak olası pürüze karşılık Asamoah Gyan da gündeme alındı. 31 yaşındaki Ganalı ile dirsek teması sürüyor. Shanghai'ın Al Ahli'ye kiraladığı başarılı forvet için Aslan'ın en büyük avantajı Gyan'ın Avrupa'ya dönmek istemesi.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
Cimbom Balotelli için vites artırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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