Bruma skandalı!
Tudor, Bursa maçının yıldızını 18’de oyundan aldı. Hırvat hocanın şok hamlesi şaşkınlık yaratırken, Kasımpaşa’nın ekmeğine yağ sürdü!.. Bruma’nın çıkışıyla Aslan’ın hücumdaki etkinliği ‘sıfıra’ düştü
BANDAJI FIRLATTI
Oyundan çıkan Bruma kulübeye gelirken kolundaki sargı bandajını çıkarıp yere fırlattı. Tudor'un bu tercihi şok etkisi yaratırken, büyük tepki aldı. Bruma'nın oyundan çıkması Galatasaray'ın futbolunu da olumsuz etkiledi. Geçen hafta 5-0'lık Bursaspor zaferinde attığı 2 gol ve sergilediği futbolla galibiyetin mimarı olan Bruma çıktıktan sonra Cimbom, Kasımpaşa kalesine doğru dürüst tek atak dahi yapamadı.
KARŞILIK MI VERDİ?
Bruma'nın yerine giren Rodrigues de etkisiz bir futbol sergiledi. Tudor'un Bruma'yı pas tercihi nedeniyle kulübeden uyardığı, karşılık verince çıkardığı iddia edildi. Tudor, ilk geldiğinde de idmanda dediklerini yapmadığı gerekçesiyle Bruma'yı Rize deplasmanına götürmemiş, maç 1-1 berabere bitmişti.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:30
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
Toplam 4
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Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
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DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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