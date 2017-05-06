 Bruma skandalı! – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    skandalı!

    Bruma skandalı!

    Tudor, Bursa maçının yıldızını 18’de oyundan aldı. Hırvat hocanın şok hamlesi şaşkınlık yaratırken, Kasımpaşa’nın ekmeğine yağ sürdü!.. ’nın çıkışıyla Aslan’ın hücumdaki etkinliği ‘sıfıra’ düştü

    Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü 'yı 18. dakikada kenara alarak şaşırttı. Portekizli oyuncu herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Hırvat hocanın sürpriz kararıyla yerini Garry Rodrigues'e bıraktı.

    BANDAJI FIRLATTI
    Oyundan çıkan Bruma kulübeye gelirken kolundaki sargı bandajını çıkarıp yere fırlattı. Tudor'un bu tercihi şok etkisi yaratırken, büyük tepki aldı. Bruma'nın oyundan çıkması Galatasaray'ın futbolunu da olumsuz etkiledi. Geçen hafta 5-0'lık Bursaspor zaferinde attığı 2 gol ve sergilediği futbolla galibiyetin mimarı olan Bruma çıktıktan sonra Cimbom, Kasımpaşa kalesine doğru dürüst tek atak dahi yapamadı.

    KARŞILIK MI VERDİ?
    Bruma'nın yerine giren Rodrigues de etkisiz bir futbol sergiledi. Tudor'un Bruma'yı pas tercihi nedeniyle kulübeden uyardığı, karşılık verince çıkardığı iddia edildi. Tudor, ilk geldiğinde de idmanda dediklerini yapmadığı gerekçesiyle Bruma'yı Rize deplasmanına götürmemiş, maç 1-1 berabere bitmişti.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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