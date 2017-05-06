Aslan seri peşinde
Geçen hafta Bursa’yı 5’leyen G.Saray’ın bugünkü hedefi Kasımpaşa’yı yıkmak.
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Geçen haftaki 5-0'lık Bursaspor galibiyetinin ardından yakaladığı ivmeyi devam ettirmek isteyen sarıkırmızılı takım, PFDK'nın verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezasından dolayı, Kasımpaşa karşılaşmasına taraftar desteğinden yoksun çıkacak. Müsabakayı konuk ekip taraftarları ise takip edebilecek. Galatasaray'da bugün 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Selçuk İnan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 31. haftasındaki Gaziantepspor müsabakasında forma giyemeyecek.
257 GÜN SONRA BİR İLK
G.Saray, bu sezon 257 gün sonra TT Arena'da ikinci kez seyircisiz oynayacak. Aslan, en son Konya'da Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçında taraftarların yaktığı meşaleler ve sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle ceza almış ve 1. haftadaki Karabükspor maçını taraftarsız oynamıştı.
257 GÜN SONRA BİR İLK
G.Saray, bu sezon 257 gün sonra TT Arena'da ikinci kez seyircisiz oynayacak. Aslan, en son Konya'da Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçında taraftarların yaktığı meşaleler ve sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle ceza almış ve 1. haftadaki Karabükspor maçını taraftarsız oynamıştı.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
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