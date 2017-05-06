 Aslan seri peşinde – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Aslan seri peşinde

    Aslan seri peşinde

    Geçen hafta Bursa’yı 5’leyen G.Saray’ın bugünkü hedefi Kasımpaşa’yı yıkmak.

    , Süper Lig'in 30. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Geçen haftaki 5-0'lık Bursaspor galibiyetinin ardından yakaladığı ivmeyi devam ettirmek isteyen sarıkırmızılı takım, PFDK'nın verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezasından dolayı, Kasımpaşa karşılaşmasına taraftar desteğinden yoksun çıkacak. Müsabakayı konuk ekip taraftarları ise takip edebilecek. Galatasaray'da bugün 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Selçuk İnan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 31. haftasındaki Gaziantepspor müsabakasında forma giyemeyecek.

    257 GÜN SONRA BİR İLK
    G.Saray, bu sezon 257 gün sonra TT Arena'da ikinci kez seyircisiz oynayacak. Aslan, en son Konya'da Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçında taraftarların yaktığı meşaleler ve sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle ceza almış ve 1. haftadaki Karabükspor maçını taraftarsız oynamıştı.

    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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