10 gün sonra netleşir
Lucescu'nun oğlu Razvan, babasının G.Saray ile anılmasıyle ilgili açıklamada bulundu. Razvan, "Babamla bu konu hakkında hiç konuşmadık. Ama kendisinin Zenit'te gelecek sene adına bir sene opsiyonu var. Bu konu hakkında 10 gün sonra daha net şeyler söyleyebiliriz" dedi.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
10 gün sonra netleşir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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