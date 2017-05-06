 10 gün sonra netleşir – Fotomaç – 06 Mayıs 2017
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    06 Mayıs 2017, Cumartesi
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    10 gün sonra netleşir

    10 gün sonra netleşir
    Lucescu'nun oğlu Razvan, babasının G.Saray ile anılmasıyle ilgili açıklamada bulundu. , "Babamla bu konu hakkında hiç konuşmadık. Ama kendisinin Zenit'te gelecek sene adına bir sene opsiyonu var. Bu konu hakkında 10 gün sonra daha net şeyler söyleyebiliriz" dedi.
    1. 06 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:27
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