 Yunanistan'da Lucescu şaşkınlığı yaşanıyor – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Yunanistan'da Lucescu şaşkınlığı yaşanıyor

    Yunanistan'da Lucescu şaşkınlığı yaşanıyor
    Yunanistan'da 'nun oğlu Razvan Lucescu şaşkınlığı yaşanıyor. Razvan'ın, Xanthi'de başarı işlere imza atmasına rağmen ayrılık kararı alması sürpriz olarak yorumlandı. 3 yıllık bir çalışmanın ardından Lucescu'nun aldığı bu karar sonrasında Xanthi teşekkür mesajı yayımladı. Yunanlılar, Razvan'ın bundan sonraki rotasının Türkiye olacağını iddia etti.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:06
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