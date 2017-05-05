 Yeni Bülent Korkmaz – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Yeni Bülent Korkmaz

    Yeni Bülent Korkmaz
    Bursa maçında tekmeye kafa atan , Başkan Özbek'in övgüsünü kazandı. Ahmet'e destek veren Özbek'in, oyuncuya ve kulüp doktoruna durumunu ayrı ayrı sorduğu öğrenildi. Başkanın "Sen G.Saray'ın yeni Bülent Korkmaz'ı olacaksın" dediği bildirildi.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:10
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