Yasin’e müjde

Galatasaray'ın bu sezon başarılı isimleri arasında yer alan Yasin Öztekin, 1.5 senedir dört gözle beklediği zamma kavuşacak. Yasin'in performansından memnun olan sarı-kırmızılı yönetim, ligin sona ermesinin ardından Yasin'in menajeri Ahmet Bulut ile masaya oturacak. Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncunun ücretini yıllık 1.6 milyon euro'ya çıkarmayı planlıyor.