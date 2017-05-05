 Yasin’e müjde – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Yasin’e müjde

    Yasin’e müjde
    Galatasaray'ın bu sezon başarılı isimleri arasında yer alan Yasin Öztekin, 1.5 senedir dört gözle beklediği zamma kavuşacak. Yasin'in performansından memnun olan sarı-kırmızılı yönetim, ligin sona ermesinin ardından Yasin'in menajeri Ahmet Bulut ile masaya oturacak. Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncunun ücretini yıllık 1.6 milyon euro'ya çıkarmayı planlıyor.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:17
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