 Rodrigues ayrılmıyor – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Rodrigues ayrılmıyor

    Rodrigues ayrılmıyor
    Galatasaray, Garry Rodrigues'in PAOK'a dönmek için sarı-kırmızılı kulübe talepten bulunduğu yönündeki haberleri yalanladı. Açıklamada, "Galatasaray'da oynadığı için gurur dolu olduğunu her fırsatta dile getiren Rodrigues'e aitmiş gibi yayımlanan başlıklara ve oyuncumuzun kulüpten ayrılmak istediği yönündeki haberlere itibar gösterilmemesini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:03
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