 Podolski: Galatasaray'ı arayacağım – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    : Galatasaray'ı arayacağım

    Podolski: Galatasaray'ı arayacağım

    Sarı-kırmızılı kulüpte bulunduğu süre içinde her zaman büyük keyif aldığını belirten yıldız, “Umarım Galatasaray taraftarı beni unutmaz. Onların bundan sonra olmaması, benim için bir eksiklik olacak” dedi

    Galatasaray'ın başarılı ismi Lukas Podolski, veda turlarına başladı. Sezon sonu Galatasaray'dan ayrılarak kariyerine Japonya'nın Vissel Kobe takımında devam edecek olan Alman futbolcu, kulüp dergisine özel açıklamalar yaptı. Alman futbolcu, takıma geldiği ilk günden bu yana taraftarların desteğini hissettiğini belirterek, "Galatasaray ve taraftar için elimden geleni yaptım. Taraftardan çok büyük güç aldım. Umarım Galatasaray taraftarı beni unutmaz. Onların bundan sonra olmaması, benim için bir eksiklik olacak. Onlarla bir bağım olduğunu düşünüyorum. Bu özel bağın da devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Lukas sözlerine şöyle devam etti: "Galatasaray, futbol kariyerimde çok iyi bir durak oldu. Takım arkadaşlarım, futbol takımı çalışanları, taraftarlarımız hatta İstanbul'da beni dışarıda görenler, çok sıcak davrandılar. 'Neden buradayım?' demedim hiçbir zaman. Başa dönecek olursam, 'Galatasaray'a yine gelir miydin?' diye sorarsan, cevabı 'Kesinlikle evet' olur."

    ADAYA GİTTİM ÇAY İÇTİM
    Podolski , Türkiye'de insanların kendisi gibi çok sıcakkanlı olduğunu vurgulayarak, "Berbere gittim, adaya da gittim, çay da içtim. Buraya kolay uyum sağladım. İstanbul'da bulunduğum süre içinde hep keyif aldım ve almaya da devam ediyorum" şeklinde görüşlerini aktardı.

    DAHA iYiSi OLABiLiRDi
    Sarı-kırmızılı takımda geçirdiği iki sezonu değerlendiren Podolski "Galatasaray'ın büyük bir tarihi var. Burada geçirdiğim dönemden çok memnunum. İki Süper Kupa ve bir Türkiye Kupası kazandık. Maalesef bu sene hedeflerimize ulaşamadık. Tabii ki daha iyisi olabilirdi" diye konuştu.

    DAHA FAZLA FUTBOLCU YETİŞMESİ GEREKİYOR
    Türki ye'de futbol için büyük bir potansiyelin olduğuna dikkati çeken Poldi, "İstanbul'da 20 milyon insan var, bu birkaç milyon da çocuk olduğu anlamına geliyor. Bu kadar potansiyelden daha fazla futbolcu yetişmeli. Bu potansiyeli değerlendirememek bir problem. Daha çok yatırım, tesis ve eğitmen gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:16
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