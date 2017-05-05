Podolski: Galatasaray'ı arayacağım
Sarı-kırmızılı kulüpte bulunduğu süre içinde her zaman büyük keyif aldığını belirten yıldız, “Umarım Galatasaray taraftarı beni unutmaz. Onların bundan sonra olmaması, benim için bir eksiklik olacak” dedi
Lukas Podolski sözlerine şöyle devam etti: "Galatasaray, futbol kariyerimde çok iyi bir durak oldu. Takım arkadaşlarım, futbol takımı çalışanları, taraftarlarımız hatta İstanbul'da beni dışarıda görenler, çok sıcak davrandılar. 'Neden buradayım?' demedim hiçbir zaman. Başa dönecek olursam, 'Galatasaray'a yine gelir miydin?' diye sorarsan, cevabı 'Kesinlikle evet' olur."
ADAYA GİTTİM ÇAY İÇTİM
Podolski , Türkiye'de insanların kendisi gibi çok sıcakkanlı olduğunu vurgulayarak, "Berbere gittim, adaya da gittim, çay da içtim. Buraya kolay uyum sağladım. İstanbul'da bulunduğum süre içinde hep keyif aldım ve almaya da devam ediyorum" şeklinde görüşlerini aktardı.
DAHA iYiSi OLABiLiRDi
Sarı-kırmızılı takımda geçirdiği iki sezonu değerlendiren Podolski "Galatasaray'ın büyük bir tarihi var. Burada geçirdiğim dönemden çok memnunum. İki Süper Kupa ve bir Türkiye Kupası kazandık. Maalesef bu sene hedeflerimize ulaşamadık. Tabii ki daha iyisi olabilirdi" diye konuştu.
DAHA FAZLA FUTBOLCU YETİŞMESİ GEREKİYOR
Türki ye'de futbol için büyük bir potansiyelin olduğuna dikkati çeken Poldi, "İstanbul'da 20 milyon insan var, bu birkaç milyon da çocuk olduğu anlamına geliyor. Bu kadar potansiyelden daha fazla futbolcu yetişmeli. Bu potansiyeli değerlendirememek bir problem. Daha çok yatırım, tesis ve eğitmen gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:16
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
eheuheueheuh Derbi Fenerime Hayırlı olsun.. Eheueheuheu
- Tahkim ceza indirdi
Toplam 8
Yorum
vedaku TFF ve kurulları sürekli Başakşehir ve BJK lehine kararlar veriyor. Ne demek bu saldırı değilde kavga, yazıklar olsun.
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
palabıyık in çakır aut Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs) (ÇÜNEYT ÇAKIR). cüneyt BJKyi kazandırmayınca bu maça layık görülmüş. oysa geçen yıl
Podolski: Galatasaray'ı arayacağım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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