 Özbek zirveye oturdu – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Özbek zirveye oturdu

    Özbek zirveye oturdu
    Medya Takip Merkezi, nisan ayında öne çıkan kulüp yöneticilerini belirlerken son dönemin en çok tartışılan isimlerinden birisi olan Galatasaray Başkanı açık ara birinci oldu. Özbek 8 bin 616 haberle listenin zirvesinde yer alırken, Fikret Orman 7 bin 115 haberle ikinci, Aziz Yıldırım 4 bin 477 haberle üçüncü oldu.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Özbek zirveye oturdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.