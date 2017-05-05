 Nigel de Jong Ajax’a gidiyor – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Nigel Ajax’a gidiyor

    Nigel de Jong Ajax’a gidiyor
    Sezon başında bonservisini alarak bedelsiz olarak G.Saray'a gelen Nigel de Jong aynı şekilde gidiyor. Gelecek sezon futbola başladığı Ajax'a dönmeye hazırlanan 33 yaşındaki Hollandalı oyuncu için bonservis bedeli istenmeyecek. Bu sezon için 2.5 milyon euro alacağı olan , Ajax'tan 500 bin euro alacak. G.Saray ise üzerine 500 bin euro ödeyerek De Jong'u serbest bırakacak.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
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