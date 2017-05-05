Lig sonuna yetişecek

Ligin 15. haftasında oynanan Osmanlıspor maçında çapraz bağları kopan Serdar Aziz uzun bir aradan sonra saha çalışmalarına başladı

Galatasaray'da Serdar Aziz sevinci yaşanıyor. Sezon başında 4.5 milyon euro bedelle Galatasaray'a transfer olan milli savunmacı, Osmanlıspor'la oynanan maçta sakatlanmış ve sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edilmiş ve sezonu kapattığı açıklanmıştı.



Galatasaray'a transfer olduktan sonra Türkiye'nin deplasmanda Hırvatistan ile oynadığı maçta menisküsü yırtılan Serdar Aziz, yaklaşık 45 gün formasından uzak kalmıştı. Ardından yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle Osmanlıspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Serdar Aziz, dün ilk kez antrenmana çıktı ve adaptasyon çalışmaları yaptı. Serdar takımla çalışmalara ise önümüzdeki hafta başlayacak.



Savaş ÇORLU