Lig sonuna yetişecek
Ligin 15. haftasında oynanan Osmanlıspor maçında çapraz bağları kopan Serdar Aziz uzun bir aradan sonra saha çalışmalarına başladı
Galatasaray'a transfer olduktan sonra Türkiye'nin deplasmanda Hırvatistan ile oynadığı maçta menisküsü yırtılan Serdar Aziz, yaklaşık 45 gün formasından uzak kalmıştı. Ardından yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle Osmanlıspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Serdar Aziz, dün ilk kez antrenmana çıktı ve adaptasyon çalışmaları yaptı. Serdar takımla çalışmalara ise önümüzdeki hafta başlayacak.
Savaş ÇORLU
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:17
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
eheuheueheuh Derbi Fenerime Hayırlı olsun.. Eheueheuheu
- Tahkim ceza indirdi
Toplam 8
Yorum
vedaku TFF ve kurulları sürekli Başakşehir ve BJK lehine kararlar veriyor. Ne demek bu saldırı değilde kavga, yazıklar olsun.
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
palabıyık in çakır aut Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs) (ÇÜNEYT ÇAKIR). cüneyt BJKyi kazandırmayınca bu maça layık görülmüş. oysa geçen yıl
Lig sonuna yetişecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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