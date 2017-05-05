Kuralları delik deşik etti

TBF’ye tepki gösteren Galatasaray Kulübü, hakemleri de sert dile eleştirdi

Galatasaray Odebank'ın, Darüşşafaka'ya yenildiği maçın yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Basketbol Federasyonu'nun erteleme programına eleştiride bulunurken, "Federasyon aldığı kararla kendi kurallarını delik deşik etti" denilirken rezaletin altına son imzayı da hakemlerin attığı vurgulandı. Ataman'ın diskalifiye edilmesiyle ilgili ise "Darüşşafaka antrenörü David Blatt'ın İngilizce küfürleri tebessümle karşılanıp sohbetle yatıştırılırken, Ataman'ın itirazları hemen ve kabaca cezalandırıldı" ifadesine yer verildi.