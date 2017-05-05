 Kuralları delik deşik etti – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Kuralları delik deşik etti

    Kuralları delik deşik etti

    TBF’ye tepki gösteren Galatasaray Kulübü, hakemleri de sert dile eleştirdi

    Galatasaray Odebank'ın, Darüşşafaka'ya yenildiği maçın yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Basketbol Federasyonu'nun erteleme programına eleştiride bulunurken, "Federasyon aldığı kararla kendi kurallarını delik deşik etti" denilirken rezaletin altına son imzayı da hakemlerin attığı vurgulandı. Ataman'ın diskalifiye edilmesiyle ilgili ise "Darüşşafaka antrenörü David Blatt'ın İngilizce küfürleri tebessümle karşılanıp sohbetle yatıştırılırken, Ataman'ın itirazları hemen ve kabaca cezalandırıldı" ifadesine yer verildi.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:05
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