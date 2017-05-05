 Koray’ı ister misiniz? – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Koray’ı ister misiniz?

    Koray’ı ister misiniz?

    Bonservisine 1 milyon euro ödenerek transfer edilen , Galatasaray'da kendisini göstermeyi başaramadı.

    Ayrıca G.Saray'ın Dortmund ile görüştüğü ve gurbetçi oyuncuyu geri isteyip istemediğinin de sorulduğu bildirildi. 'Hayır' cevabı alınan Koray'ın sezon sonunda en iyi ihtimalle kiralık olarak gönderilmesi gündemde...
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:14
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