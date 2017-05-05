Koray’ı ister misiniz?

Bonservisine 1 milyon euro ödenerek transfer edilen Koray Günter, Galatasaray'da kendisini göstermeyi başaramadı.

Ayrıca G.Saray'ın Dortmund ile görüştüğü ve gurbetçi oyuncuyu geri isteyip istemediğinin de sorulduğu bildirildi. 'Hayır' cevabı alınan Koray'ın sezon sonunda en iyi ihtimalle kiralık olarak gönderilmesi gündemde...