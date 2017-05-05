 G.Saray'da gündem Çin sermayesi! – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    G.Saray'da gündem Çin sermayesi!

    G.Saray'da gündem Çin sermayesi!

    Çinli iş adamı Xingliang ile görüşmeleri sağlayan Galatioto Sports Partners’ın, “Şu anki yapı ile sürdürülebilir devamlılık imkansız. Acilen yatırımcı bulunmalı” şeklinde rapor verdiği öğrenildi

    Başkan , "Çin'den resmi bir teklif yok ama gayriresmi olarak bazı girişimler var" dedikten sonra haberin arkası çorap söküğü gibi gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibe 500 milyon dolar vermek isteyen iş adamının Çinli Zhu Xingliang olduğu ortaya çıkarken görüşmeleri yürüten kurumun ise Galatioto Sports Partners olduğu belirlendi.

    DANIŞMANLIK ŞİRKETİ
    İnter'in Suning Grup'a, Milan'ın ise Haixa Capital ve Sino-Europe Spor Yatırımları Şirketi'ne satılmasına aracılık eden Amerika menşeili GSP'nin önde gelen ortaklarından Phil Landolphi'nin konuyla yakından ilgilendiği bildirildi. Kendilerini spor finansmanı ve danışmanlık şirketi olarak tanıtan Galatioto Sports Partners ile temaslar bir yıldan uzun bir süredir devam ediyor.

    ÇÖZÜM ÖNERİSİ SUNDU
    Galatasaray'ın içinde bulunduğu finans darlığına çözüm bulması için bu firmadan yardım istenirken, kulübü detaylı inceleyen Landolphi'nin hazırladığı raporda, şu anki yapı ile sürdürülebilir devamlılığın imkansız olduğu belirtilerek 'Sıcak para girişi sağlanması için acilen yatırımcı bulunmalı' denildi. Bunun üzerine dünyaca ünlü yatırımcılarla görüşme kararı alındı.

    ARAPLAR İLGİLENMEDİ
    Galatioto Sports Partners, Galatasaray için Çin, Körfez ülkeleri, ABD dahil bazı yatırımcılarla temas kurdu. Hatta Arabistan'a yapılan seyahatte bizzat Türk yöneticilerle, Arap talipleri bir araya getirildi. Fakat beklentiler karşılanamadı. Türkiye pazarına girmek isteyen Xingliang'ın konuya sıcak bakmasının ardından görüşmeler uzak doğuya kaydı.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:56
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