 Chedjou, Bursa’ya – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , Bursa’ya

    Chedjou, Bursa’ya

    Devre arasında Marsilya'ya transferine izin verilmeyen Aurelien , Türkiye'de kalıyor.

    Bir süredir İstanbul'da bulunan Kamerunlu'nun menajeri Furkan Gürele'nin son olarak Bursaspor'la masaya oturduğu ve prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi. 'nun Bursaspor'la ilk etapta iki yıllık sözleşme imzalamaya evet dediği bildirildi.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Chedjou, Bursa’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.