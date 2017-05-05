 Abdullah Avcı itirafı! – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Abdullah Avcı itirafı!

    Abdullah Avcı itirafı!
    Adnan Polat döneminde yöneticilik yapan Mehmet Helvacı, "Abdullah Avcı'ya o dönem teklif yapılmıştı. Ancak kendisi "etik olmaz" diyerek kabul etmedi" dedi. Helvacı, Avcı'yı beğendiğini kaydetti.
    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:09
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