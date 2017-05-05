257 gün sonra seyircisiz
Galatasaray, Kasımpaşa ile TT Arena’da oynayacağı maçla birlikte 257 gün sonra seyircisiz atmosferde 3 puan arayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da TT Arena'da Kasımpaşa ile mücadele edecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a Süper Lig'in 28. haftasında TT Arena'da oynanan Fenerbahçe derbisinde taraftarların çıkardığı olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynamaya cezası vermişti. Galatasaray, bu cezasını Kasımpaşa mücadelesinde çekecek.
Bu sezon ikinci seyircisiz maç
Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla bu sezon TT Arena'da ikinci kez seyircisiz atmosferde oynayacak. Sarı-kırmızılılar, ayrıca bu maçla birlikte 257 gün sonra seyircisinden yoksun olarak sahaya çıkacak. Galatasaray, en son Konya'da Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçında taraftarların yaktığı meşaleler ve sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle aldığı 1 maçlık seyircisiz oynama cezasını Süper Lig'in ilk haftasındaki Kardemir Karabükspor müsabakasında çekmişti. Bu karşılaşmayı Aslan, Eren Derdiyok'un 90+4. dakikada bulduğu golle 1-0 kazanmıştı.
Bu sezon ikinci seyircisiz maç
Galatasaray, Kasımpaşa maçıyla bu sezon TT Arena'da ikinci kez seyircisiz atmosferde oynayacak. Sarı-kırmızılılar, ayrıca bu maçla birlikte 257 gün sonra seyircisinden yoksun olarak sahaya çıkacak. Galatasaray, en son Konya'da Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçında taraftarların yaktığı meşaleler ve sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle aldığı 1 maçlık seyircisiz oynama cezasını Süper Lig'in ilk haftasındaki Kardemir Karabükspor müsabakasında çekmişti. Bu karşılaşmayı Aslan, Eren Derdiyok'un 90+4. dakikada bulduğu golle 1-0 kazanmıştı.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Demba Ba geliyor
Toplam 9
Yorum
Bjk Q7.sol açık abuu sağ açık demba forvet
- Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları
Toplam 6
Yorum
kenan inşallah hata yapmaz semihi oynatarak.hakan ve ahmet ıyı ıkılı bozulmamalı sezon sonuna kadar.
- Nigel de Jong Ajax’a gidiyor
Toplam 5
Yorum
kenan ne güzel iş bu.biz 2,5 miyon euro verelim adamlar 500 bin euro verıyorlar kabul ediyorlar.
257 gün sonra seyircisiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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