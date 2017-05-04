 ''Tudor son çıkışta'' – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    '' son çıkışta''

    ''Tudor son çıkışta''
    Hırvatistan'ın Vecernji gazetesi, kırık dökük giden Tudor-G.Saray aşkıyla ilgili ilginç bir haber yaptı. " ön kapıdan önceki son çıkışta" başlığı atılan haberde, "İstanbul kulübünün liderleri memnuniyetsiz... Tudor, Şubat ortasında Karabükspor'dan geldi. Liderlik ettiği 9 maçta 4 galibiyet görebildi ve şimdiden koltuğu tehlikede" denildi.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:53
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