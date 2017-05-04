 Tanıtım videosu yayınlandı – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Tanıtım videosu yayınlandı

    Tanıtım videosu yayınlandı
    UEFA Kupası'nın kazanılmasının 17. yılında G.Saray, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında, yoksulluğu sona erdirmek için sahaya çıkacak. TT Arena'da oynanacak ve Eto'o, Erjon Bogdani ve Mondragon'un da sahada olacağı maç için hazırlanan videoda Sneijder, Selçuk, Muslera ve Chedjou özel mesajlar verdi.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:26
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