Tanıtım videosu yayınlandı
UEFA Kupası'nın kazanılmasının 17. yılında G.Saray, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında, yoksulluğu sona erdirmek için sahaya çıkacak. TT Arena'da oynanacak ve Eto'o, Erjon Bogdani ve Mondragon'un da sahada olacağı maç için hazırlanan videoda Sneijder, Selçuk, Muslera ve Chedjou özel mesajlar verdi.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
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