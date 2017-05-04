Tanıtım videosu yayınlandı

UEFA Kupası'nın kazanılmasının 17. yılında G.Saray, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında, yoksulluğu sona erdirmek için sahaya çıkacak. TT Arena'da oynanacak ve Eto'o, Erjon Bogdani ve Mondragon'un da sahada olacağı maç için hazırlanan videoda Sneijder, Selçuk, Muslera ve Chedjou özel mesajlar verdi.