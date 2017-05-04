 Sabri’ye yeni sözleşme – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Sabri’ye yeni sözleşme

    Sabri’ye yeni sözleşme
    'na yeni sözleşme geliyor. 'Reyiz'e teklif edilecek yeni sözleşmenin ilginç bir de nedeni var. G.Saray, Avrupa Kupaları'na katılırsa alt yapıdan belirli sayıda oyuncuyu UEFA'ya bildirmek zorunda... Bu konuda oldukça sıkıntılı olan G.Saray yönetimi bu yüzden Sabri'ye 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif edecek.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:52
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