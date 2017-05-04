 ''Rotası Türkiye'' – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    ''Rotası Türkiye''

    ''Rotası Türkiye''
    Yunanistan'da 'nun oğlu Razvan Lucescu şaşkınlığı yaşanıyor. Razvan'ın, Xanthi'de başarı işlere imza atmasına rağmen ayrılık kararı alması sürpriz olarak yorumlandı. 3 yıllık bir çalışmanın ardından Lucescu'nun aldığı bu karar sonrasında Xanthi teşekkür mesajı yayımladı. Yunanlılar, Razvan'ın bundan sonraki rotasının Türkiye olacağını iddia etti.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:55
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