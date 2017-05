Podolski veda maçlarına çıkıyor

Lukas Podolski'nin röportajından öne çıkan satırbaşları şöyle:

BÜYÜK BİR TAKIMA GELDİĞİMİ BİLİYORDUM

"Buraya geldiğimde; büyük bir takıma geldiğimi biliyordum. Galatasaray sadece güçlü bir takım değil, büyük bir tarihi var ve bunun farkındaydım. Geçtiğimiz iki yılı değerlendirmem gerekirse geçirdiğim dönemden çok memnunum. İki Süper ve bir Türkiye Kupası kazandık. Maalesef bu sene hedeflerimize ulaşamadık. Tabii ki daha iyisi olabilirdi. İlk geldiğimde şampiyonluklar yaşayacağımızı düşünmüştüm ve hayal etmiştim. Ama futbolda her kurduğunuz hayal ya da her düşünceniz gerçekleşmiyor. İşte bu da futbolun doğası...



GALATASARAY"A YİNE GELİRMİYDİM, "kesinlikle evet"

"Galatasaray, benim futbol kariyerimde çok iyi bir duraktı. Takım arkadaşlarım, futbol takımı çalışanları, taraftarlarımız hatta İstanbul'da beni dışarıda görenler, çok sıcak davrandılar. "Neden buradayım?" demedim hiçbir zaman. Başa dönecek olursam "Galatasaray'a yine gelir miydin?" diye sorarsan, cevabı "Kesinlikle evet" olur.







SPORUN DOĞASI BU

"Galatasaray'ın geçmişine baktığınız zaman birçok şampiyonluk görürsünüz. Hatta en çok şampiyon olan takım olarak Galatasaray'ı görürsünüz. Bundan 15-20 sene sonrasına baktığınız zaman da Galatasaray'ı yine en çok şampiyon olan takım olarak göreceğiz. Arada şampiyon olmadığı yıllar yine olacaktır. Galatasaray'ın büyüklüğü bunu gerektiriyor. Ama sporun doğası böyle...



KENDİMİ EVE KAPATAMAM

"Ünlü bir futbolcuyum diye kendimi eve kapatmak gibi bir yaşam tarzım hiçbir zaman olmadı. Almanya'da ya da diğer yaşadığım yerlerde de böyleydi. Berbere gittim, adaya da gittim, çay da içtim. Türkiye'de insanlar çok sıcakkanlı, ben de öyleyim. Buraya kolay uyum sağladım. Bunun sırrı fazla doğal olmam diyebilirim. İstanbul'da bulunduğun süre içinde hep keyif aldım ve almaya da devam ediyorum. Antrenmandan eve, evden antrenmana yaşamadım; şehri gezdim. Toplumun her kesiminden insanla tanıştım ve sohbet ettim. Türk insanı çok sıcak. Sohbet etmeyi seviyor, ben de öyle."



DAHA ÇIKACAĞIM MAÇLAR VAR

"Japonya'ya dair beklentilerim şu anda için aklımda değil. Daha Galatasaray'da çıkacağım maçlar var. Lig bitmeden Japonya'daki hedeflerimi ortaya koymam doğru olmaz. Lig bitecek, bir tatil olacak. Ondan sonra Japonya'yı düşünmeye başlayacağım."



ALTYAPI POTANSİYELİ BÜYÜK

"Türkiye'de çok büyük bir altyapı potansiyeli var. Bu potansiyeli kullanmıyorsunuz. İstanbul'da 20 milyon insan var, bu birkaç milyon da çocuk olduğu anlamına geliyor. Bu kadar potansiyelden daha fazla futbolcu yetişmeli. Bu potansiyeli değerlendirememek bir problem bence... Daha çok yatırım gerekiyor, daha çok tesis ve eğitmen gerekiyor."



GALATASARAY TARAFTARIYLA BİR BAĞIM VAR

"Buraya geldiğim ilk günden bugüne kadar taraftarlar beni destekledi. Ben Galatasaray ve onlar için elimden geleni yaptım. Onlardan çok büyük güç aldım. Onların bundan sonra olmaması benim için bir eksiklik olacak. Umarım, Galatasaray taraftarı beni unutmaz. Onlarla bir bağım olduğunu düşünüyorum. Bu özel bağın da devam etmesini diliyorum. "