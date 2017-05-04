Lens-Sneijder takası mümkün değil
G.Saray, nabız yoklayan Sunderland yönetimine olumsuz yanıt verdi.
İngiltere'de yaşayan bir Türk menajer, G.Saray adına Sunderland'li yöneticilerle görüşmüş ve Jeremain Lens için fiyat ve takas bilgisi almıştı. Aynı menajer G.Saray'ın elinde Sneijder gibi üst düzey oyuncular bulunduğunu iki tarafın eksikleri göz önüne alındığında bir takasın da gündeme gelebileceğini iletmişti.
Bunun ardından Sunderland'den sürpriz bir cevap geldi. G.Saray'lı yöneticilerle temas kuran İngilizler, teklif ciddiyse Sneijder-Lens takasını konuşabileceklerini iletti. Bu teklif karşısında şaşkına dönen G.Saraylı yöneticiler ise, "Bu durumun söz konusu bile olmadığını" İngiliz ekibine iletti.
Bunun ardından Sunderland'den sürpriz bir cevap geldi. G.Saray'lı yöneticilerle temas kuran İngilizler, teklif ciddiyse Sneijder-Lens takasını konuşabileceklerini iletti. Bu teklif karşısında şaşkına dönen G.Saraylı yöneticiler ise, "Bu durumun söz konusu bile olmadığını" İngiliz ekibine iletti.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
Lens-Sneijder takası mümkün değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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