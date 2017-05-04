 Lens-Sneijder takası mümkün değil – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Lens- takası mümkün değil

    Lens-Sneijder takası mümkün değil

    G.Saray, nabız yoklayan Sunderland yönetimine olumsuz yanıt verdi.

    İngiltere'de yaşayan bir Türk menajer, G.Saray adına Sunderland'li yöneticilerle görüşmüş ve Jeremain Lens için fiyat ve takas bilgisi almıştı. Aynı menajer G.Saray'ın elinde Sneijder gibi üst düzey oyuncular bulunduğunu iki tarafın eksikleri göz önüne alındığında bir takasın da gündeme gelebileceğini iletmişti.

    Bunun ardından Sunderland'den sürpriz bir cevap geldi. G.Saray'lı yöneticilerle temas kuran İngilizler, teklif ciddiyse Sneijder-Lens takasını konuşabileceklerini iletti. Bu teklif karşısında şaşkına dönen G.Saraylı yöneticiler ise, "Bu durumun söz konusu bile olmadığını" İngiliz ekibine iletti.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
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