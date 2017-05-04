G.Saray'dan Garry Rodrigues açıklaması
Galatasaray, Garry Rodrigues'in PAOK'a dönmek için sarı-kırmızılı kulübe talepte bulunduğu yönündeki haberleri yalanladı.
Galatasaray adına oynadığı için gurur dolu olduğunu her fırsatta dile getiren Garry Rodrigues'e aitmiş gibi yayımlanan başlıklara ve oyuncumuzun kulüpten ayrılmak istediği yönündeki haberlere itibar gösterilmemesini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:21
- ''Balotelli yeni Drogbamız olacak!''
Toplam 14
Yorum
oezel Nereden biliyorsun? Hiç seyrettin mi adamı, kaç kere seyrettin? Karakterini biliyor musun? Ya da şöyle sorayım, GS'ı seyrediyor musun?
- Taison harekatı
Toplam 6
Yorum
ahmet kafayımı yediniz 4,5 mılyon euroverilirmi ne olursa olsun burası turkıye burda en fazla bı oyuncunun alıcagı rakam 2,5 mılon euro
- ''Dünyaya örnek oldular''
Toplam 5
Yorum
fbli katıl katıl düşmanlık kanınızda var sizin çünkü. saracoğlundaki sizin inadınızdı sizin gibiler yüzünden şu güzel fotoğrafa sevinemiyoruz
G.Saray'dan Garry Rodrigues açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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