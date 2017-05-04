Galatasaray'da Serdar Aziz sevinci

Galatasaray'ın bu sezon Bursaspor'dan renklerine kattığı Serdar Aziz, Aralık ayında oynanan Osmanlıspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen savunma oyuncusunun sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edilmiş ve sezonu kapattığı açıklanmıştı.

5 AY SONRA ANTRENMANA ÇIKTI

Galatasaray'a transfer olduktan sonra Milli Takım'ın deplasmanda Hırvatistan ile oynadığı maçta menisküsü yırtılan Serdar Aziz, yaklaşık 45 gün formasından uzak kalmıştı. Yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle Osmanlıspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Serdar Aziz, lig bitmeden dün ilk kez antrenmana çıktı. Serdar Aziz takımla çalışmalara ise önümüzdeki hafta başlayacak.

SAKATLIĞI NEDENİYLE TOPLAMDA 62, GALATASARAY'DA İSE 16 MAÇTA FORMA GİYEMEDİ

Osmanlıspor maçında sakatlanarak sezonu kapatığı belirtilen Galatasaray'ın savunmacısı Serdar Aziz, kariyeri boyunca çok önemli sakatlıklar yaşadı.

Bursaspor'un altyapısından yetişen Serdar Aziz, 2010-2011 sezonundan itibaren as takımda düzenli forma giymeye başlamıştı. O günden bugüne kadar Serdar Aziz, Galatasaray'a transfer oluncaya kadar sakatlık sebebiyle 46 resmi maç kaçırdı. Milli stoper Galatasaray'da sakatlığından sonra 14 lig maçında yer alamazken 2 kez de Türkiye Kupası maçı kaçırdı. Serdar Aziz sakatlığı nedeniyle toplamda 62, Galatasaray'da ise 16 maçta forma giyemedi