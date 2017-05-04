Galatasaray'da Serdar Aziz sevinci
Sarı-Kırmızılı takımın müzmin sakat oyuncusu önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlayacak
Galatasaray'ın bu sezon Bursaspor'dan renklerine kattığı Serdar Aziz, Aralık ayında oynanan Osmanlıspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen savunma oyuncusunun sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edilmiş ve sezonu kapattığı açıklanmıştı.
5 AY SONRA ANTRENMANA ÇIKTI
Galatasaray'a transfer olduktan sonra Milli Takım'ın deplasmanda Hırvatistan ile oynadığı maçta menisküsü yırtılan Serdar Aziz, yaklaşık 45 gün formasından uzak kalmıştı. Yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle Osmanlıspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Serdar Aziz, lig bitmeden dün ilk kez antrenmana çıktı. Serdar Aziz takımla çalışmalara ise önümüzdeki hafta başlayacak.
SAKATLIĞI NEDENİYLE TOPLAMDA 62, GALATASARAY'DA İSE 16 MAÇTA FORMA GİYEMEDİ
Osmanlıspor maçında sakatlanarak sezonu kapatığı belirtilen Galatasaray'ın savunmacısı Serdar Aziz, kariyeri boyunca çok önemli sakatlıklar yaşadı.
Bursaspor'un altyapısından yetişen Serdar Aziz, 2010-2011 sezonundan itibaren as takımda düzenli forma giymeye başlamıştı. O günden bugüne kadar Serdar Aziz, Galatasaray'a transfer oluncaya kadar sakatlık sebebiyle 46 resmi maç kaçırdı. Milli stoper Galatasaray'da sakatlığından sonra 14 lig maçında yer alamazken 2 kez de Türkiye Kupası maçı kaçırdı. Serdar Aziz sakatlığı nedeniyle toplamda 62, Galatasaray'da ise 16 maçta forma giyemedi
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:32
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Toplam 3
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NECATİ AK HİKAYE ANLATMA SEN FENERBAHÇELİ OLAZSIN
- 'Tolgay Arslan gitmek istiyor'
Toplam 9
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Ali Orta sahada ohuzhanin drenci sifir buyuk maclari hep kayip eddik bak ajax ne yapdi liyona yasli oyuncu cok takimda
- Nerede ezeli rekabet
Toplam 7
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ÖMER EZELİ REKABET Mİ KALDI,EZELİ REKABET DEDİĞİN OLAY HEMEN HEMEN HER BRANŞTA YARIŞMAK DEMEK, MİŞMİŞMİŞ DE MUŞMUŞMUŞ
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