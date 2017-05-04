 Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları

    Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 6 Mayıs Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların, daha sonra savunmaya yönelik çalışmalar yaptığı bildirildi.

    Topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, taktik organizasyonların yapıldığı çift kale maçla tamamlandığı duyuruldu.

    Sakatlığı geçen Semih Kaya'nın, idmanda takımla çalıştığı kaydedildi.

    Tedavisi ve kondisyon çalışmaları tamamlanan Serdar Aziz'in sahada adaptasyon çalışması yaptığı belirtildi.

    Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:52
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