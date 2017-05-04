Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 6 Mayıs Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların, daha sonra savunmaya yönelik çalışmalar yaptığı bildirildi.
Topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, taktik organizasyonların yapıldığı çift kale maçla tamamlandığı duyuruldu.
Sakatlığı geçen Semih Kaya'nın, idmanda takımla çalıştığı kaydedildi.
Tedavisi ve kondisyon çalışmaları tamamlanan Serdar Aziz'in sahada adaptasyon çalışması yaptığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:52
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Toplam 12
Yorum
hakan oynadığı maçlarda ne yaptı ki gökhan inler oynasa daha iyi şenol hoca neden gökhanı oynatmıyor anlaşılır gibi değil tolgaydan çok daha iyi
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Toplam 10
Yorum
semih fb ye kalmaz bu adam
- Nerede ezeli rekabet
Toplam 11
Yorum
Sürahi Herkes bağırmıyor ben seviyorum Aziz Yıldırım'ı mesela genelleme yapamayız herkes seviyor yada sevmiyor diye.
Galatasaray'da Kasımpaşa hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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