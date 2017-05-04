Galatasaray eksik çalıştı
Cumartesi Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Semih ve Serdar takımdan ayrı çalıştı. Bu arada Eren Derdiyok, pas idmanı sırasında Koray'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Sol dizine darbe alan oyuncu, tedavinin ardından idmana devam etti.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
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