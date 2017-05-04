 Galatasaray eksik çalıştı – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    eksik çalıştı

    Galatasaray eksik çalıştı
    Cumartesi Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan , hazırlıklarını sürdürdü. Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Semih ve Serdar takımdan ayrı çalıştı. Bu arada Eren Derdiyok, pas idmanı sırasında Koray'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Sol dizine darbe alan oyuncu, tedavinin ardından idmana devam etti.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:18
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