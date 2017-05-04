F.Bahçe ile görüştü!
Portekizli yıldız, sarı-kırmızılı ekiple henüz anlaşma sağlayamadı. Bu gelişmenin ardından menajer Catio Balde’nin iki Fenerbahçeli isimle buluştuğu haberi gündeme bomba gibi düştü.
Galatasaray'ın bu sezon parlayan isimlerinden birisi olan Armindo Bruma, attığı ve attırdığı 2 golle Bursaspor maçına damgasını vururken gözler yeniden sözleşmesine çevrildi. Sarı-kırmızılı takıma 14 milyon euro'ya mal olan oyuncunun, tam verimli olacağı bir dönemde ayrılması gündemde...
CİMBOM SESSİZ
Bruma'nın sözleşmesi gelecek Mayıs ayının sonunda doluyor ve başarılı futbolcunun menajeri Catio Balde ile henüz anlaşma sağlanamadı. Balde, yıllık 1.2 milyon euro alan oyuncunun maaşının 2.5 milyon euro'ya çıkartılmasının yanı sıra menajerlik ve imza parası da talep etti. Sarı-kırmızılı kulüp bu isteklere henüz olumlu bir dönüş yapmadı.
SICAK TOPLANTI
Galatasaray sessizliğe gömülürken gündeme sürpriz bir iddia düştü. Bruma'nın Türkiye haklarına sahip bir menajerin, Balde'yi Fenerbahçeli iki yönetici ile görüştürdüğü ve toplantının oldukça olumlu geçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertli yöneticilerin, Galatasaray ile anlaşılamaması halinde devreye girmeye hazır oldukları bildirildi.
4 GÜN İSTANBUL'DA KALDI
Bruma'nın menajeri Catio Balde'nin Türkiye haklarına sahip menajer tarafından F.Bahçe'den yetkili bir isimle görüştürülmesi ise G.Saraylı yöneticileri gerdi. Balde, G.Saraylı yöneticilerle görüşmüş ardından da 4 gün İstanbul'da kalmıştı. Bu uzatmalı ziyaretin ardında Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerin yattığı ortaya çıktı
CİMBOM'UN YÜKSELEN YILDIZI
Bursa maçında fırtına gibi esen, bir gol atan, bir de attıran Bruma bu sezon kariyerinin en parlak dönemine imza attı. Süper Lig'de 25 karşılaşmada forma giyen 22 yaşındaki yetenekli oyuncu, 10 gole adını yazdırdı, 6 da gol pası verdi. Ayrıca kupada da 2 asisti bulunuyor.
OPERASYON BAŞLIYOR
G.Saray'da Mayıs ayı yoğun geçecek. Başkanın kardeşi Mehmet Özbek'in yönettiği operasyon Bruma'nın menajerinin İstanbul'a davet edilmesiyle başladı. Mayıs ayı içinde ayrıca sözleşmesinin uzatılması düşünülen Muslera ve Josue'nin menajeri ile de birer görüşme olacak. Ayrıca takımda düşünülmeyen; Sinan Gümüş, Nigel De Jong ve Luis Cavanda ile de birer görüşme olacak.
BU HAFTA EN ÇOK BRUMA İZLENDİ
Spor Toto Süper Lig'in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru olan Turkcell'in GollerCepte uygulamasında 29. haftanın en popüler golü, Bruma'nın vuruşunda Bursasporlu Ertuğrul Ersoy'un kendi kalesine attığı gol oldu. GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında atılan 24 gol, 89 bin 154 kez izlenirken sarı-kırmızılıları Bursaspor deplasmanında 1-0 öne geçiren sayı, 11 bin 698 kez takip edildi.
CİMBOM SESSİZ
Bruma'nın sözleşmesi gelecek Mayıs ayının sonunda doluyor ve başarılı futbolcunun menajeri Catio Balde ile henüz anlaşma sağlanamadı. Balde, yıllık 1.2 milyon euro alan oyuncunun maaşının 2.5 milyon euro'ya çıkartılmasının yanı sıra menajerlik ve imza parası da talep etti. Sarı-kırmızılı kulüp bu isteklere henüz olumlu bir dönüş yapmadı.
SICAK TOPLANTI
Galatasaray sessizliğe gömülürken gündeme sürpriz bir iddia düştü. Bruma'nın Türkiye haklarına sahip bir menajerin, Balde'yi Fenerbahçeli iki yönetici ile görüştürdüğü ve toplantının oldukça olumlu geçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertli yöneticilerin, Galatasaray ile anlaşılamaması halinde devreye girmeye hazır oldukları bildirildi.
4 GÜN İSTANBUL'DA KALDI
Bruma'nın menajeri Catio Balde'nin Türkiye haklarına sahip menajer tarafından F.Bahçe'den yetkili bir isimle görüştürülmesi ise G.Saraylı yöneticileri gerdi. Balde, G.Saraylı yöneticilerle görüşmüş ardından da 4 gün İstanbul'da kalmıştı. Bu uzatmalı ziyaretin ardında Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerin yattığı ortaya çıktı
CİMBOM'UN YÜKSELEN YILDIZI
Bursa maçında fırtına gibi esen, bir gol atan, bir de attıran Bruma bu sezon kariyerinin en parlak dönemine imza attı. Süper Lig'de 25 karşılaşmada forma giyen 22 yaşındaki yetenekli oyuncu, 10 gole adını yazdırdı, 6 da gol pası verdi. Ayrıca kupada da 2 asisti bulunuyor.
OPERASYON BAŞLIYOR
G.Saray'da Mayıs ayı yoğun geçecek. Başkanın kardeşi Mehmet Özbek'in yönettiği operasyon Bruma'nın menajerinin İstanbul'a davet edilmesiyle başladı. Mayıs ayı içinde ayrıca sözleşmesinin uzatılması düşünülen Muslera ve Josue'nin menajeri ile de birer görüşme olacak. Ayrıca takımda düşünülmeyen; Sinan Gümüş, Nigel De Jong ve Luis Cavanda ile de birer görüşme olacak.
BU HAFTA EN ÇOK BRUMA İZLENDİ
Spor Toto Süper Lig'in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru olan Turkcell'in GollerCepte uygulamasında 29. haftanın en popüler golü, Bruma'nın vuruşunda Bursasporlu Ertuğrul Ersoy'un kendi kalesine attığı gol oldu. GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında atılan 24 gol, 89 bin 154 kez izlenirken sarı-kırmızılıları Bursaspor deplasmanında 1-0 öne geçiren sayı, 11 bin 698 kez takip edildi.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
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