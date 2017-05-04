Ergin Ataman'a destek geldi
Galatasaray Kulübü, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde erkek basketbol takımının Darüşafaka Doğuş ile oynadığı karşılaşmada diskalifiye edilen sarı-kırmızılı takımın başantrenörü Ergin Ataman'a açıklamalarından dolayı destek verdi.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonunun erteleme karşılaşmalarıyla ilgili programına eleştiride bulunularak, şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Basketbol Federasyonu, Darüşşafaka Doğuş ile Galatasaray Odeabank arasında oynanacak basketbol karşılaşmasının tarihini önce 30 Nisan Pazar olarak açıklamıştı. Ardından, Darüşşafaka'nın yoğun baskılarıyla maç tarihi 3 Mayıs Çarşamba olarak değiştirildi. Oysa yönetmelik ve yönergelere göre, ertelenen maçların erteleme sırasıyla oynanması gerekiyordu. Darüşşafaka Doğuş'un 27. hafta maçı olan Anadolu Efes karşılaşması da ertelenmişti; önce o maçın oynanması icap ediyordu. Federasyon aldığı kararla kendi kurallarını delik deşik etti. Rezaletin altına son imzayı da maçın hakemleri attı. Darüşşafaka antrenörü David Blatt'ın itirazı, hatta İngilizce küfürleri tebessümle karşılanıp sohbetle yatıştırılırken, Türkiye'nin en başarılı koçu Ergin Ataman'ın itirazları hemen ve kabaca cezalandırıldı."
"Türkiye Basketbol Federasyonu, Darüşşafaka Doğuş ile Galatasaray Odeabank arasında oynanacak basketbol karşılaşmasının tarihini önce 30 Nisan Pazar olarak açıklamıştı. Ardından, Darüşşafaka'nın yoğun baskılarıyla maç tarihi 3 Mayıs Çarşamba olarak değiştirildi. Oysa yönetmelik ve yönergelere göre, ertelenen maçların erteleme sırasıyla oynanması gerekiyordu. Darüşşafaka Doğuş'un 27. hafta maçı olan Anadolu Efes karşılaşması da ertelenmişti; önce o maçın oynanması icap ediyordu. Federasyon aldığı kararla kendi kurallarını delik deşik etti. Rezaletin altına son imzayı da maçın hakemleri attı. Darüşşafaka antrenörü David Blatt'ın itirazı, hatta İngilizce küfürleri tebessümle karşılanıp sohbetle yatıştırılırken, Türkiye'nin en başarılı koçu Ergin Ataman'ın itirazları hemen ve kabaca cezalandırıldı."
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 12
Yorum
hakan oynadığı maçlarda ne yaptı ki gökhan inler oynasa daha iyi şenol hoca neden gökhanı oynatmıyor anlaşılır gibi değil tolgaydan çok daha iyi
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Toplam 10
Yorum
semih fb ye kalmaz bu adam
- Nerede ezeli rekabet
Toplam 11
Yorum
Sürahi Herkes bağırmıyor ben seviyorum Aziz Yıldırım'ı mesela genelleme yapamayız herkes seviyor yada sevmiyor diye.
Ergin Ataman'a destek geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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