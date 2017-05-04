''Balotelli yeni Drogbamız olacak!''
İtalyan golcüyü çok isteyen Özbek “Balotelli’yi alırsak her manada büyük sıçrama yaparız. Localar satılır, kombineler tükenir, futbolda başarı artar ve takım savaşçı bir ruh kazanır” ifadesini kullandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, deyim yerindeyse son günlerde Balotelli ile yatıyor Balotelli ile kalkıyor. Sezon sonu gelmeden bir forvet ve bir stoper olmak üzere iki yıldız transfer edip camiadaki tepkileri dindirmek isteyen Özbek, kurmaylarına "Balotelli'yi mutlaka almalıyız" dedi. Yöneticilerle yaptığı toplantıda Balotelli'yle ilgili düşüncelerini dile getiren Galatasaray başkanı, İtalyan golcünün transfer edilmesi halinde Drogba etkisi yapacağını ifade ederek şunları söyledi:
"Balotelli'yi alırsak, Drogba'da olduğu gibi takımda her anlamda bir sıçrama yaşanır. Boşa çıkan 178 loca hemen satılır, kombineler tükenir. Takımın başarısı artar. Balotelli hırslı kişiliğiyle takıma savaşçı ruh kazandırır. Ayrıca tüm dünya Galatasaray'ı konuşur. Bunlar çok önemli." Özbek'in bu sözleri tüm yöneticiler tarafından onaylanırken, Cenk Ergün'ün önümüzdeki günlerde Balotelli'nin menajeriyle bir kez daha bir araya geleceği öğrenildi. 26 yaşındaki yıldızın, Nice ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
SAVAŞ ÇORLU
"Balotelli'yi alırsak, Drogba'da olduğu gibi takımda her anlamda bir sıçrama yaşanır. Boşa çıkan 178 loca hemen satılır, kombineler tükenir. Takımın başarısı artar. Balotelli hırslı kişiliğiyle takıma savaşçı ruh kazandırır. Ayrıca tüm dünya Galatasaray'ı konuşur. Bunlar çok önemli." Özbek'in bu sözleri tüm yöneticiler tarafından onaylanırken, Cenk Ergün'ün önümüzdeki günlerde Balotelli'nin menajeriyle bir kez daha bir araya geleceği öğrenildi. 26 yaşındaki yıldızın, Nice ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
SAVAŞ ÇORLU
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
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