Yüzler gülmeye başladı

Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye mağlup olarak zirve yarışından uzaklaşan sarı-kırmızılı ekipte, Bursa karşısında oynanan futbol ve alınan 5-0'lık galibiyet hem yönetimi hem de teknik ekibi memnun etti. Teknik direktör Tudor'un 4'lü savunmaya geçmesiyle birlikte oyuncular da yeniden alıştıkları sistem ile oynamaya başladı ve bu net bir şekilde sahaya yansıdı.