 Yüzler gülmeye başladı – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Yüzler gülmeye başladı

    Yüzler gülmeye başladı
    Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye mağlup olarak zirve yarışından uzaklaşan sarı-kırmızılı ekipte, Bursa karşısında oynanan futbol ve alınan 5-0'lık galibiyet hem yönetimi hem de teknik ekibi memnun etti. Teknik direktör Tudor'un 4'lü savunmaya geçmesiyle birlikte oyuncular da yeniden alıştıkları sistem ile oynamaya başladı ve bu net bir şekilde sahaya yansıdı.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:33
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