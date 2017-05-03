Yüzler gülmeye başladı
Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye mağlup olarak zirve yarışından uzaklaşan sarı-kırmızılı ekipte, Bursa karşısında oynanan futbol ve alınan 5-0'lık galibiyet hem yönetimi hem de teknik ekibi memnun etti. Teknik direktör Tudor'un 4'lü savunmaya geçmesiyle birlikte oyuncular da yeniden alıştıkları sistem ile oynamaya başladı ve bu net bir şekilde sahaya yansıdı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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