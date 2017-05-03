 Yasin artık forvet! – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Yasin artık forvet!

    Yasin artık forvet!
    resmen mevki değiştirdi! Oynadığı alan itibariyle asist yapması gereken tecrübeli oyuncu, gol pasından ziyade golleriyle dikkat çekti. Bursa karşısında kaydettiği golle toplamda bu sezon 11. kez fileleri sarsan Yasin, geçen sezon 40 maçta attığı 10 golü şimdiden geçti.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:58
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