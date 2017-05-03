Yasin artık forvet!
Yasin Öztekin resmen mevki değiştirdi! Oynadığı alan itibariyle asist yapması gereken tecrübeli oyuncu, gol pasından ziyade golleriyle dikkat çekti. Bursa karşısında kaydettiği golle toplamda bu sezon 11. kez fileleri sarsan Yasin, geçen sezon 40 maçta attığı 10 golü şimdiden geçti.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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