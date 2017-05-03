 Timsah, Tudor için pusuda! – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Timsah, Tudor için pusuda!

    Timsah, Tudor için pusuda!
    G.Saray'da geleceği tartışılan Igor Tudor'a sürpriz bir talip çıktı. 5-0 kaybettikleri maçının ardından teknik direktör Mutlu Topçu istifasini verirken, yönetimi hoca arayışına girdi. Bursa'nın gözdeleri arasında Tudor'un da olduğu ve sezon sonunda teklif yapacağı öğrenildi.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Timsah, Tudor için pusuda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.