 Sabri’den bir ilk! – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Sabri’den bir ilk!

    Sabri’den bir ilk!
    Sabri, Aslan'ın Bursa'yı 5 golle geçtiği maçta son haftalara damga vuran bir istatistik yakaladı. Tecrübeli oyuncu, 90 dakika boyunca 3 kez top kazanırken, 13 ikili mücadelenin de 6'sından galip ayrıldı; bu alanda Bruma'dan sonra takımın en iyisi olmayı başardı. Sabri, performansı için ''Ben her maçta aynı şekilde savaşıyorum" ifadelesini kullandı.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
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