Sabri’den bir ilk!

Sabri, Aslan'ın Bursa'yı 5 golle geçtiği maçta son haftalara damga vuran bir istatistik yakaladı. Tecrübeli oyuncu, 90 dakika boyunca 3 kez top kazanırken, 13 ikili mücadelenin de 6'sından galip ayrıldı; bu alanda Bruma'dan sonra takımın en iyisi olmayı başardı. Sabri, performansı için ''Ben her maçta aynı şekilde savaşıyorum" ifadelesini kullandı.