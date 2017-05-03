Pamuk eller cebe!
Yönetim, Portekizli’nin Bursaspor maçındaki mükemmel futbolunun ardından sözleşme uzatmak için menajer Balde ile yeniden masaya oturdu. Daha önce yapılan 2 milyon euro’luk teklif 2.2’ye yükseltildi.
G.Saray yönetimi, bu sezonki performansıyla parmak ısırtan Bruma için özellikle Bursaspor maçındaki futbolundan sonra düğmeye bastı. Genç oyuncunun sözleşmesini uzatmayı kafalarına koyan idareciler, daha önceki önerilen rakamı yükseltti. G.Saray, devre arasından önce Portekizli oyuncunun menajeri Catio Balde ile yapılan görüşmelerde yıllık 2 milyon euro önermiş, Balde ise 2.5 milyon istemişti. Gelen bilgilere göre, sarı-kırmızılıların, Balde ile bir kez daha masaya oturup bu rakamı 2.2 milyon euro'ya çıkardığı kaydedildi. Bir taraftan Bruma'yla da sözleşme uzatma konusunda temaslara devam eden yönetim bu işi en geç 1 Haziran'a kadar bitirmek istiyor.
TARAFTARLAR DA DEVREDE
Öte yandan Bruma'nın kalmasını isteyen taraftarlar da sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Sarı-kırmızılılar, "Bruma'nın sözleşmesi uzatılsın" mesajları ile oyuncuya yeni imzanın bir an önce attırılması için yönetime baskı yapıyorlar.
EN SKORER 2. İSİM
Sözleşmesi 2018 Haziran'ında bitecek olan Bruma, bu sezon çıktığı 32 karşılaşmada 10 gol, 9 asistle Podolski'den (17 gol, 5 asist) sonra skora en çok katkı yapan ikinci isim durumunda.
15'İN ALTINA DÜŞMEYECEK
Portekizli oyuncu için özellikle İngiltere'den birçok kulüp de pusuda bekliyor. Bruma'ya talip olan Tottenham'dan 15 milyon euro isteyen G.Saray yönetimi, bu rakamın altına inmeyi düşünmüyor.
TARAFTARLAR DA DEVREDE
Öte yandan Bruma'nın kalmasını isteyen taraftarlar da sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Sarı-kırmızılılar, "Bruma'nın sözleşmesi uzatılsın" mesajları ile oyuncuya yeni imzanın bir an önce attırılması için yönetime baskı yapıyorlar.
EN SKORER 2. İSİM
Sözleşmesi 2018 Haziran'ında bitecek olan Bruma, bu sezon çıktığı 32 karşılaşmada 10 gol, 9 asistle Podolski'den (17 gol, 5 asist) sonra skora en çok katkı yapan ikinci isim durumunda.
15'İN ALTINA DÜŞMEYECEK
Portekizli oyuncu için özellikle İngiltere'den birçok kulüp de pusuda bekliyor. Bruma'ya talip olan Tottenham'dan 15 milyon euro isteyen G.Saray yönetimi, bu rakamın altına inmeyi düşünmüyor.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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