İlk kamp İsviçre’de
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. Ligin bitimiyle tatile çıkacak olan sarı-kırmızılılar daha sonra sezon sonu kampı için toplanacak. Ligdeki sıralamasına göre programını belirleyecek olan Cimbom önce İsviçre ardından da Avusturya'da kamp yapacak. Avusturya'da 3 de hazırlık maçı yapılması planlanıyor.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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