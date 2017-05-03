 İlk kamp İsviçre’de – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    İlk kamp İsviçre’de

    İlk kamp İsviçre’de
    yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. Ligin bitimiyle tatile çıkacak olan sarı-kırmızılılar daha sonra sezon sonu kampı için toplanacak. Ligdeki sıralamasına göre programını belirleyecek olan Cimbom önce İsviçre ardından da Avusturya'da kamp yapacak. Avusturya'da 3 de hazırlık maçı yapılması planlanıyor.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:34
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