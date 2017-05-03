'Her sene ver elini Avrupa'
Çinlilerin, G.Saray'a talip olması taraftarları heyecanlandırdı. Çin’in zengin isimleri arasında yer alan Zhu Xingliang’ın 500 milyon dolar’ı gözden çıkardığı belirtilirken kulübün gidişatından memnun olmayan sarı-kırmızılı taraftarlar satışa destek verdi.
Galatasaray'ın el değiştireceği ile ilgili iddialar birbirini izlerken Başkan Dursun Özbek'in yaptığı, "Resmi olarak kulübe ulaşmış yazılı bir teklif yok ama gayriresmi olarak bazı girişimler var sözleri tartışmaları daha da alevlendirdi. Özbek'in açık bir şekilde dile getirdiği teklifi, Türkiye Çin İşadamaları Derneği Başkanı Kemal Koçak'ın bizzat Başkan Özbek'e olmasa da dostları aracılığıyla camianın önde gelen isimlerine teklifi ulaştırdığı öğrenildi.
ŞİRKETTE SÖZ SAHİBİ OLACAK
Camiada konuşulan "Milyar dolarlık serveti olan bir inşaat zengini Galatasaray'ı almak istiyor" dedikodularında adı geçen kişinin ise 3.2 milyar dolar'lık servetiyle Çin'n en zengin 43. işadamı olan Zhu Xingliang olduğu ortaya çıktı. Xingliang'ın, Galatasaray için gözden çıkardığı rakamın 500 milyon dolar olduğu belirtilirken Çinli işadamı, Borsa'da işlem gören ve 147.3 milyon dolar piyasa değeri olan Sportif AŞ'de söz sahibi olmak istediği ifade ediliyor.
SATIP YÜKSELİŞE GEÇTİLER
Bu haber camianın ileri gelenlerini çok fazla memnun etmezken taraftarları etkisi altına aldı. Sarı-kırmızılılar, yeni para girişinin kulübü eski parlak günlerine döndüreceği yorumları yaparken dev şirketler tarafından satın alınan takımların yükselişini örnek gösterdi. "Çinliler satın alırsa; her sene Avrupa'ya gideriz" diyen de vardı; "Almaları için bir sürü bahane buluyorum" diyen de... Galatasaray'ın halkın takımı olduğunu ve kesinlikle satılamayacağını söyleyenler de yok değildi. Galatasaray'da şimdi gözler Çinliler'den gelecek muhtemel teklife çevrildi.
LİSECİLERDEN KURTULURUZ!
İşte taraftarların, Çin iddialarının patlamasının ardından Twitter'da paylaştığı mesajlardan bazıları:
-Milan, İnter, M. City, PSG ve daha birçok kulüp satılmış Galatasaray'da tabii ki satılabilir. @tufan_ilke
-Milan 800 milyona satılırken, bizim hisselerin bir kısmı için 500 milyon dolar pek inandırıcı gelmedi bana... @76Muhammed
-Galatasaray ülkenin en büyük reklam yüzlerinden birisi doğru olabilir. @seyfipaulokan
-Valla inanmak geliyor içimden... O yüzden bir sürü bahane buluyorum hisseleri almaları için... @seyfipaulokan
-Ben aslında karşıyım ama Özbek brothers varken hayır demek olmaz. @76Muhammed
-Satsak her sene ver elini Avrupa... @kadirhandemir1_
-Rakam ucuz diyorsunuz da ManU 900'e, Chealse 300'lere gitti. Neye göre ucuz! @tayfunsaryldz
-Çinliler en azından düzgün çalışır. @GS_GS_23
-Liseci emeklilerden kurtuluruz. @CapanDinc
MİLAN 800 MİLYON EURO'YA GİTTİ
Son dönemde yaptığı bol sıfırlı transferlerle adından söz ettiren Çinliler, son olarak Milan'ı satın aldı. İtalyan devi yaklaşık 800 milyon euro'luk bir anlaşma sonucu Berlusconi tarafından Çinli bir yatırım grubuna satıldı ve yeni başkan Yong Hong Li oldu.
AVRUPA'DA ÇOK MODA
İngiltere'de Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Fransa'da Monaco, Paris Saint- Germain, İtalya'da İnter gibi kulüplerin sahipleri arasında Rus oligarkları, Arap şeyhleri, ABD'li ve Asyalı zengin iş adamları bulunuyor.
F.BAHÇE ZULMÜNDEN KURTULUR!
Galatasaray'ın Çin'in radarına girmesi Fenerbahçe ve Beşiktaşlıların da diline düştü.'@nyucebalkan' adlı kullanıcı, "Çinliler Galatasaray'ı alsın Çin Liginde oynatsın. Hiç olmazsa Fenerbahçe zulmünden kurtulur:))" yorumunu yaparken, '@erkankaraca03' ise Galatasaray'ın Fransız tarafına gönderme yaparak, "Galatasaray, Çin malı mı olacak şimdi!" şeklinde esprili bir tweet attı. '@EmreYaylagul66' adlı kullanıcı ise, "Fener'in başında Aziz Yıldırım oldukça kimse almaz" diyerek konuyu farklı bir boyuta taşıdı.
ŞİRKETTE SÖZ SAHİBİ OLACAK
Camiada konuşulan "Milyar dolarlık serveti olan bir inşaat zengini Galatasaray'ı almak istiyor" dedikodularında adı geçen kişinin ise 3.2 milyar dolar'lık servetiyle Çin'n en zengin 43. işadamı olan Zhu Xingliang olduğu ortaya çıktı. Xingliang'ın, Galatasaray için gözden çıkardığı rakamın 500 milyon dolar olduğu belirtilirken Çinli işadamı, Borsa'da işlem gören ve 147.3 milyon dolar piyasa değeri olan Sportif AŞ'de söz sahibi olmak istediği ifade ediliyor.
SATIP YÜKSELİŞE GEÇTİLER
Bu haber camianın ileri gelenlerini çok fazla memnun etmezken taraftarları etkisi altına aldı. Sarı-kırmızılılar, yeni para girişinin kulübü eski parlak günlerine döndüreceği yorumları yaparken dev şirketler tarafından satın alınan takımların yükselişini örnek gösterdi. "Çinliler satın alırsa; her sene Avrupa'ya gideriz" diyen de vardı; "Almaları için bir sürü bahane buluyorum" diyen de... Galatasaray'ın halkın takımı olduğunu ve kesinlikle satılamayacağını söyleyenler de yok değildi. Galatasaray'da şimdi gözler Çinliler'den gelecek muhtemel teklife çevrildi.
LİSECİLERDEN KURTULURUZ!
İşte taraftarların, Çin iddialarının patlamasının ardından Twitter'da paylaştığı mesajlardan bazıları:
-Milan, İnter, M. City, PSG ve daha birçok kulüp satılmış Galatasaray'da tabii ki satılabilir. @tufan_ilke
-Milan 800 milyona satılırken, bizim hisselerin bir kısmı için 500 milyon dolar pek inandırıcı gelmedi bana... @76Muhammed
-Galatasaray ülkenin en büyük reklam yüzlerinden birisi doğru olabilir. @seyfipaulokan
-Valla inanmak geliyor içimden... O yüzden bir sürü bahane buluyorum hisseleri almaları için... @seyfipaulokan
-Ben aslında karşıyım ama Özbek brothers varken hayır demek olmaz. @76Muhammed
-Satsak her sene ver elini Avrupa... @kadirhandemir1_
-Rakam ucuz diyorsunuz da ManU 900'e, Chealse 300'lere gitti. Neye göre ucuz! @tayfunsaryldz
-Çinliler en azından düzgün çalışır. @GS_GS_23
-Liseci emeklilerden kurtuluruz. @CapanDinc
MİLAN 800 MİLYON EURO'YA GİTTİ
Son dönemde yaptığı bol sıfırlı transferlerle adından söz ettiren Çinliler, son olarak Milan'ı satın aldı. İtalyan devi yaklaşık 800 milyon euro'luk bir anlaşma sonucu Berlusconi tarafından Çinli bir yatırım grubuna satıldı ve yeni başkan Yong Hong Li oldu.
AVRUPA'DA ÇOK MODA
İngiltere'de Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Fransa'da Monaco, Paris Saint- Germain, İtalya'da İnter gibi kulüplerin sahipleri arasında Rus oligarkları, Arap şeyhleri, ABD'li ve Asyalı zengin iş adamları bulunuyor.
F.BAHÇE ZULMÜNDEN KURTULUR!
Galatasaray'ın Çin'in radarına girmesi Fenerbahçe ve Beşiktaşlıların da diline düştü.'@nyucebalkan' adlı kullanıcı, "Çinliler Galatasaray'ı alsın Çin Liginde oynatsın. Hiç olmazsa Fenerbahçe zulmünden kurtulur:))" yorumunu yaparken, '@erkankaraca03' ise Galatasaray'ın Fransız tarafına gönderme yaparak, "Galatasaray, Çin malı mı olacak şimdi!" şeklinde esprili bir tweet attı. '@EmreYaylagul66' adlı kullanıcı ise, "Fener'in başında Aziz Yıldırım oldukça kimse almaz" diyerek konuyu farklı bir boyuta taşıdı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
'Her sene ver elini Avrupa' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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