''G.Saray için Juventus'u reddettim''
Premier Lig'de kiralık olarak Hull City forması giyen Andrea Ranocchia, Mancini dönemindeyken Galatasaray'a transferinin an meselesi olduğunu, bu yüzden Juventus'tan gelen teklifi geri çevirdiğini söyledi.
Devre arası transfer döneminde Inter'den ayrılarak kiralık olarak Hull City'nin yolunu tutan Andrea Ranocchia, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın kapısından döndüğünü söyledi.
İtalyan teknik adam Roberto Mancini'nin teknik direktör olduğu dönemde gelen teklif sonrası İstanbul'da oynamaya çok yaklaştığını belirten 29 yaşındaki deneyimli stoper ''Bu yüzden Conte'nin çalıştırdığı Juventus'u geri çevirdim. Futbolda neler olacağını bilemiyorsunuz. Ocak ayına kadar İngiltere'ye de gitmeyi düşünmüyordum. Inter'le 2 yıllık daha kontratım var. Neler olacağını göreceğiz'' dedi.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:37
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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