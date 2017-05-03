''G.Saray için Juventus'u reddettim''

Devre arası transfer döneminde Inter'den ayrılarak kiralık olarak Hull City'nin yolunu tutan Andrea Ranocchia, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın kapısından döndüğünü söyledi.

İtalyan teknik adam Roberto Mancini'nin teknik direktör olduğu dönemde gelen teklif sonrası İstanbul'da oynamaya çok yaklaştığını belirten 29 yaşındaki deneyimli stoper ''Bu yüzden Conte'nin çalıştırdığı Juventus'u geri çevirdim. Futbolda neler olacağını bilemiyorsunuz. Ocak ayına kadar İngiltere'ye de gitmeyi düşünmüyordum. Inter'le 2 yıllık daha kontratım var. Neler olacağını göreceğiz'' dedi.