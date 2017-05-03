 Galatasaray, Kasımpaşa'ya hazırlanıyor – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    , Kasımpaşa'ya hazırlanıyor

    Galatasaray, Kasımpaşa'ya hazırlanıyor

    , Süper Lig'in 30. haftasında TT Arena'da karşılaşacağı Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarına devam etti.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor gözetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada çift kalede yapılan maç ile tamamlandı. Antrenmanda Eren Derdiyok hafif sakatlık geçirdi.

    Kaleciler ise antrenör eşliğinde antrenmanını sürdürdü.



    Antrenmanda sakatlığı devam eden Serdar Aziz, takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Antrenmana takımla başlayan Semih Kaya da daha sonra ayrı çalıştı. Semih kaya'nın hazır olduğu, teknik direktör Tudor'un görev verdiği takdirde Kasımpaşa maçında oynayabileceği belirtildi.

    Bu arada antrenmanı yöneticisi Mehmet Özbek de izledi.

    Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:23
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