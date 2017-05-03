Galatasaray, Kasımpaşa'ya hazırlanıyor
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında TT Arena'da karşılaşacağı Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor gözetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada çift kalede yapılan maç ile tamamlandı. Antrenmanda Eren Derdiyok hafif sakatlık geçirdi.
Kaleciler ise antrenör eşliğinde antrenmanını sürdürdü.
Antrenmanda sakatlığı devam eden Serdar Aziz, takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Antrenmana takımla başlayan Semih Kaya da daha sonra ayrı çalıştı. Semih kaya'nın hazır olduğu, teknik direktör Tudor'un görev verdiği takdirde Kasımpaşa maçında oynayabileceği belirtildi.
Bu arada antrenmanı Galatasaray yöneticisi Mehmet Özbek de izledi.
Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:23
- Emenike 8 maç ceza alabilir!
Toplam 4
Yorum
Tr Eğer ırkçılık yaptıysa bir daha Türkiye de top oynayamasın! 8 maç nedir ırkçılık için!
- Trabzonspor'da Avrupa hesapları
Toplam 3
Yorum
tunahan ulan sizin yüzünüzden bu takım birşeyler yapamıyor gider futbolculara teknik adama söverseniz puan tabi alamazlar biraz takımn arksnda durun
- Pamuk eller cebe!
Toplam 13
Yorum
Bence Bence GS Dan haric hicbir Takimda Bence is yapmaz Eger giderse bence Futbol hayati biter kiralanarak 30 yasina gelir bence
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