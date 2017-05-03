Çalık’a sahada estetik
Bursa'da Faty'nin darbesi suratında patlayan Ahmet Çalık kulüp doktoru Yener İnce'nin çabasıyla oyuna döndü. Dudağının üst tarafı 2 derece yırtılan Çalık'a operasyon sahada yapıldı. Bölge hemen uyuşturuldu. Ardından da herhangi bir estetik operasyon gerektirmeyen yüzük şeklindeki iki pens bölgeye yerleştirildi. Penslerin yaklaşık 10 gün Çalık'ın dudağında kalacağı bildirildi.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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