 Çalık’a sahada estetik – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Çalık’a sahada estetik

    Çalık’a sahada estetik
    Bursa'da Faty'nin darbesi suratında patlayan kulüp doktoru Yener İnce'nin çabasıyla oyuna döndü. Dudağının üst tarafı 2 derece yırtılan Çalık'a operasyon sahada yapıldı. Bölge hemen uyuşturuldu. Ardından da herhangi bir estetik operasyon gerektirmeyen yüzük şeklindeki iki pens bölgeye yerleştirildi. Penslerin yaklaşık 10 gün Çalık'ın dudağında kalacağı bildirildi.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:04
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